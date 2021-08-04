Skillbox приобрел школу английского языка КЭСПА

Образовательная платформа Skillbox приобрела 30%-ю долю в онлайн-школе английского языка КЭСПА и опцион на приобретение дополнительных акций. Стороны создадут адаптированные программы английского для маркетологов, дизайнеров, программистов и других профессий. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

По условиям договора Skillbox получит возможность консолидации и управления школой КЭСПА и ее бренд.

Благодаря сделке Skillbox расширит линейку продуктов, в которую уже входят дополнительное профессиональное образование и Центр развития карьеры, высшее и бизнес-образование. Студенты платформы смогут улучшить навыки разговорного английского, в том числе для работы на международном рынке.

Капитализация школы не раскрывается, однако, по словам источника RB, она составила 100 млн рублей.

КЭСПА использует алгоритмы распознавания речи, является резидентом фонда «Сколково». Основная ее специализация — разговорный английский для взрослых. Школу основала Инна Гивенталь. По данным системы «Контур.Фокус», ООО «Система Кэспа» зарегистрировано в сентябре 2020, на конец года выручка составила 822 тысячи рублей, чистый убыток — 4,4 млн рублей.

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Фото: ImYanis / Shutterstock