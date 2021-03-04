Skillbox выходит на рынок MBA

Онлайн-университет Skillbox и Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского госуниверситета (ВШМ СПбГУ) разработали совместную программу для MBA. Об этом RB.ru сообщили представители университетов.

Это первый на рынке России и СНГ запуск MBA в коллаборации государственного вуза и EdTech-проекта. Программа называется «Лидеры изменений», она нацелена на развитие профессиональных компетенций и лидерских качеств для собственников бизнеса, топ-менеджеров компаний и руководителей среднего звена. Обучение рассчитано на полтора года и стартует в мае 2021 года.

Около 50% времени займут синхронные онлайн-занятия, 20% — офлайн-учеба в кампусе ВШМ СПбГУ, и 30% времени будет посвящено изучению видео-материалов, самостоятельному выполнению заданий и реализации проектов. За счет гибридного формата программа будет доступна для слушателей из разных регионов России, считают ее авторы.

Обучение будет сочетать классику MBA с форматами, ориентированными на лидерский трек и личное развитие: коучинг, карьерное сопровождение, цифровые дисциплины, школа мышления. Также программа предполагает большое количество практики в рамках групповых работ и учебных case studies от российских и западных компаний.

«Создание совместных MBA-программ вузов и EdTech-платформ — это логичное развитие образовательной экосистемы, которое поднимет бизнес-образование на новый уровень за счет сочетания академической экспертизы и реальных бизнес-практик», — заявил гендиректор и соучредитель Skillbox Дмитрий Крутов.

Программа будет усилена элективами по выбору. У студентов будет возможность бесплатно пройти один из модулей в международных программах с получением сертификата у партнеров СПбГУ — ESIC Business & Marketing School (Испания), Kingston Business School (Великобритания) и других международных школ.

Выпускники «Лидеров изменений» получат диплом о профессиональной переподготовке с квалификацией «Мастер делового администрирования» СПбГУ.

Фото: one photo / Shutterstock