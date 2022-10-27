Skillbox разработал учебный симулятор

Компания Skillbox вложила 90 млн рублей в запуск учебного симулятора. Новая модель позволит пользователям с разным опытом проходить программы, которые изначально рассчитаны на конкретный уровень профессионального развития, рассказали в образовательной платформе.
Компания обновила платформу LMS (Learning Management System), на которой были запущены продукты. Представители Skillbox поясняют, что система управления обучением новой версии создана по аналогии с игровыми стратегиями. Так, каждый пользователь может самостоятельно выбирать задачи, решение которых поспособствует переходу на следующий уровень.
Сама программа предполагает движение обучающегося от базового уровня к более продвинутому. Для перехода на каждый следующий этап нужно набрать определенное количество баллов.
Обновленные продукты предлагают пользователю самому формировать образовательный трек, процесс обучения теперь не ограничен линейностью программы. Если раньше в рамках того или иного курса пользователю приходилось поэтапно проходить модуль за модулем, то теперь он сможет сразу получить доступ к тем разделам, которые представляются наиболее актуальными. Таким образом, обучающиеся смогут не тратить время на материалы, которые были усвоены ранее.
«Основная цель наших образовательных программ — в максимально короткий срок дать пользователю знания и навыки, необходимые для успешной работы в новой должности. И лучший способ это сделать — сразу учить человека решать задачи, с которыми он может столкнуться на работе. Кроме того, важно, чтобы в процессе решения таких задач, пользователь учился комплексно применять полученные навыки и знания, которые мы заложили в программу. Так, в курсах обновленной версии LMS у нас получилось закрыть обе потребности», — рассказала руководитель методического отдела компании Марина Харахордина.
Новая модель уже доступна на курсах «Веб-дизайнер 3.0» и «Микросервисная архитектура».
Фото на обложке: Aliaksei Kaponia /
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