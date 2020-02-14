Школа программирования SkillFactory объединилась с образовательным проектом Contented

Школа Data Science и программирования SkillFactory объявила об объединении с образовательным проектом Contented . После сделки оба бренда продолжат свое развитие. Об этом Rusbase рассказали в SkillFactory.

SkillFactory сфокусируется на data science и программировании, Contented — на продуктах в области обучения дизайну и креативным профессиям.

Основатель Contented Евгений Стройнов получит долю в SkillFactory, какую именно — не раскрывается. Он также станет партнером SkillFactory и возглавит новое направление дизайна и креативных профессий. Основная задача нового направления на 2020 год — достичь выручки в 100 млн рублей.

Онлайн-школа SkillFactory была основана в 2016 году Александром Турилиным и Александром Ерошкиным. В продуктовой линейке 25 курсов и специализаций в области Data Science, аналитики, управления IT-продуктом и веб-разработки. По собственным данным, по итогам 2019 года выручка компании составила 185 млн рублей.

Проект Contented был запущен в 2017 году Евгением Стройновым. Инвестором проекта стал Сергей Магницкий. Для пользователей доступны курсы по дизайну, VR-разработке, маркетингу. В 2020 году Contented будет развивать линейку продуктов по дизайну, включая UX и Web-дизайн, 3D-дизайн, медиа дизайн, промышленный дизайн и так далее.

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