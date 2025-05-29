SkillStaff назвал российские вузы, чьи выпускники предпочитают креатив и работу на себя

По данным SkillStaff, наибольшая доля специалистов с высшим образованием зафиксирована среди финансистов (100%) и маркетологов (96%). Специалисты HR-направления в 94% случаев имеют дипломы вузов.

В ИТ-сфере и креативных индустриях высшее образование указано у 79% экспертов — одинаковый показатель в обеих сферах. При этом в сфере юриспруденции доля таких специалистов составляет 67%, а продажах — 63%.

Гибкая занятость в ИТ

Исследование показало, что больше всего специалистов гибкой занятости закончило Южный федеральный университет (ЮФУ). Второе и третье место соответственно занимают Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО и НИУ "Высшая школа экономики". На четвертой позиции — МГТУ имени Н. Э. Баумана, а на пятой — Омский государственный технический университет.

В топ-10 также вошли Донской государственный технический университет, Пензенский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, МГУ имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

ИТ-специалисты, оформленные как самозанятые, наиболее часто учились в МГУ. Вторым по популярности стал МГТУ имени Н. Э. Баумана, а на третьим — Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова. Четвертые и пятые места соответственно у Санкт-Петербургского государственного университета и Кубанского государственного технологического университета.

Больше всего специалистов, оформленных как индивидуальные предприниматели, оказались выпускниками из ЮФУ. Второе место в этой категории занял НИУ «Высшей школы экономики», а третье — МГУ имени М. В. Ломоносова. В топ вузов также вошел и НИЯУ МИФИ.

Университеты для HR и креаторов

По данным исследования, в топ-3 популярных вузов HR-сфере вошли: РАНХ, Российский государственный социальный университет и Тульский государственный университет.

В креативных индустриях на первой строчке расположился МГУ имени М. В. Ломоносова, на второй — РАНХ, на третьей — РГГУ.

Наибольшая доля специалистов только со средним специальным образованием зафиксирована в юриспруденции (33%) и продажах (25%). В ИТ-сфере и креативной индустрии доля специалистов со средним образованием составляет 5% и 11% соответственно. В финансовой сфере все специалисты (100%) имеют высшее образование.

Лидерами по получению дополнительного образования стали финансисты (30%) и маркетологи (26%). В креативных индустриях 17% специалистов указали дополнительные курсы и сертификаты. Наименьший интерес к дополнительному образованию зафиксирован у ИТ-специалистов (2%) и юристов (0%).

Навыки

Среди ключевых навыков ИТ-специалисты чаще всего отмечают знание GIT, Jira и SQL. Маркетологи — SEO, SMM и аналитические инструменты для исследования рынка и конкурентов.

Финансовые специалисты выделяют практические навыки: формирование отчетности, ведение бухгалтерского учета и владение системой 1С. А специалисты по продажам чаще всего указывают опыт работы с CRM-системами, переговорные техники и методы управления продажами — навыки, напрямую влияющие на результат.

HR-специалисты акцентируют внимание на подборе персонала, работе с 1С и составлении профессиональных вакансий. В то время как представители креативных индустрий — на копирайтинг, SEO-оптимизацию и редактуру текстов.

HR-специалисты демонстрируют наивысший уровень владения иностранными языками — 69% знают как минимум один язык. Финансисты следуют за ними с показателем в 60%. В креативных индустриях четверть специалистов (25%) владеют двумя языками, что является наивысшим показателем среди всех категорий.

SkillStaff – HR Tech-платформа гибкой занятости интеллектуальных профессий, котоорая объединяет 23,6 тыс. профессионалов 200 специализаций: ИТ, финансы, менеджмент, продажи, PR, маркетинг и реклама, дизайн, фото/видеосъемка, и другое.

Фото на обложке: Free Wind 2014 / Shutterstock / FOTODOM