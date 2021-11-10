HR-стартап Skipp, который развивает платформу для найма IT-специалистов, привлек $635 тыс. от сооснователя Skyeng Дениса Сметнева, управляющего партнера Skyeng Александра Ларьяновского и бывшего гендиректора Delivery Club Андрея Цыценко, а также других инвесторов и фонда «ТилТех Капитал».

HR-стартап Skipp привлек $635 тыс. от основателя Skyeng, экс-гендиректора Delivery Club и других инвесторов