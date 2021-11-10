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HR-стартап Skipp привлек $635 тыс. от основателя Skyeng, экс-гендиректора Delivery Club и других инвесторов

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

HR-стартап Skipp, который развивает платформу для найма IT-специалистов, привлек $635 тыс. от сооснователя Skyeng Дениса Сметнева, управляющего партнера Skyeng Александра Ларьяновского и бывшего гендиректора Delivery Club Андрея Цыценко, а также других инвесторов и фонда «ТилТех Капитал».

HR-стартап Skipp привлек $635 тыс. от основателя Skyeng, экс-гендиректора Delivery Club и других инвесторов

В ходе первого для стартапа раунда его оценили в $5 млн, сообщил Forbes. Skipp развивает автоматизированную платформу для найма IT-специалистов. С ее помощью компании подбирают специалистов под конкретные задачи, а разработчики на фрилансе — получают доступ к проектам по всему миру. Привлеченные средства будут направлены на международное развитие и привлечение разработчиков из стран СНГ.

Skipp в 2015 году создал бывший технический директор Lingualeo Алексей Один. Изначально он развивал проект как мобильное приложение для заказа услуг по ремонту техники, маникюра и уборки. Но в 2020 году он совместно с экс-руководителем B2G-направления в Skyeng Александром Долговым решил перезапустить Skipp как HR-платформу. 

По словам Одина, в базе Skipp сейчас зарегистрировано более 5000 русскоязычных соискателей. Он сообщил, что ежемесячная выручка компании превышает 14 млн рублей, и с апреля по октябрь она выросла в 26 раз. Основатель проекта объясняет рост тем, что предложение со стороны бизнеса заметно превышает спрос, а IT-специалистов с редкими навыками иногда нужно искать месяцами.

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Фото на обложке: oatawa / Shutterstock

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