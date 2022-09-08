Американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян запустила частную инвестиционную компанию SKKY Partners. Ключевые отрасли — потребительские товары, цифровая и электронная коммерция, медиа, гостиничный бизнес и предметы роскоши.
SKKY Partners — результат сотрудничества Ким Кардашьян и бывшего гендиректора The Carlyle Group Джея Сэммонса. Мать Ким Кардашьян — Крис Дженнер — может стать партнером компании.
Introducing SKKY Partners, a private equity firm co-founded by Kim Kardashian and Jay Sammons that focuses on both control and minority investments in high-growth, market-leading consumer and media companies. pic.twitter.com/hstLMRjFeo— SKKY Partners (@SKKYPartners) September 7, 2022
Фото на обложке: Asatur Yesayants /
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