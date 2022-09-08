Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ким Кардашьян запустила частную инвестиционную компанию SKKY Partners

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян запустила частную инвестиционную компанию SKKY Partners. Ключевые отрасли — потребительские товары, цифровая и электронная коммерция, медиа, гостиничный бизнес и предметы роскоши.

Ким Кардашьян запустила частную инвестиционную компанию SKKY Partners

SKKY Partners — результат сотрудничества Ким Кардашьян и бывшего гендиректора The Carlyle Group Джея Сэммонса. Мать Ким Кардашьян — Крис Дженнер — может стать партнером компании.

Компания не сообщила о наличии средств для осуществления запланированных инвестиций. На сайте SKKY Partners пока можно найти только политику конфиденциальности и контакты, других подробностей нет.

Фото на обложке: Asatur Yesayants / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Онлайн-кинотеатры выступили против «принудительного лицензирования»
  2. 2 Блокчейн-плаформа Polygon выпустит NFT «Союзмультфильма»
  3. 3 В России запустили сервис по автоматической маркировке в текстах запрещенных организаций и лиц
  4. 4 Бумажные книги в России подорожали и стали хуже продаваться
  5. 5 «Яндекс» будет доставлять посылки, а VK станет монополистом на рынке медиа — прогнозы
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

10 сентября 2022

Open Брикс

10 сентября 2022

«Носороги НТИ»

11 сентября 2022

Steel Start 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ