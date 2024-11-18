Wildberries построит склад в Амурской области площадью свыше 120 тыс. кв. м

В Wildberries планируют построить склад на территории опережающего развития (ТОР) «Амурская» в одноименной области. Компания подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и получила статус резидента ТОР «Амурская». Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.
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Склад будет расположен на инвестплощадке «Ровное». Площадь логистического объекта составит более 120 тыс. кв. м. Планируется, что комплекс будет поддерживать 40 млн операций хранения товаров и 400 млн операций транспортной обработки ежегодно.
Новый логистический объект «обеспечит занятость и высокий доход более 5 тыс. жителей региона», а также будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства — продавцы смогут выгоднее делать поставки на склад, снижая затраты на логистику до других комплексов, пояснили в Wildberries.
В маркетплейсе не стали раскрывать размер инвестиций в строительство нового склада и дату его открытия.
Wildberries активно вкладывается в развитие логистических комплексов. В середине ноября источники РБК сообщили о планах компании арендовать бывший склад IKEA в подмосковном Есипово (им сейчас владеет бизнесмен Роберт Узилов). Тогда же в маркетплейсе заявили о намерении построить логистический центр в Уфе на 9 тыс. рабочих мест.
В Амурской области склад также есть у Ozon — он расположен на территории логистического терминала «Каникурган» в граничащим с Китаем Благовещенске. В середине ноября в компании сообщили, что планируют запустить собственного таможенного брокера для перевозки товаров из-за рубежа.
Фото на обложке: Jacobs Stock Photography Ltd /
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