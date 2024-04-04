«Сколково» выделит на финансирование пилотных ИИ-проектов 554 млн рублей

«Сколково» профинансирует отечественные пилотные ИИ-проекты на 554 млн рублей в 2024 году. Один проект может рассчитывать на грант в размере от 20 до 100 млн рублей. Поддержку получат компании, внедряющие ИИ для преобразования технологических и бизнес-процессов.

В 2024 году «Сколково» направит 554 млн рублей на финансирование перспективных отечественных пилотных внедрений в сфере искусственного интеллекта. Об этом рассказали в пресс-службе «Сколково».

На поддержку могут рассчитывать проекты, внедряющие ИИ для преобразования технологических или бизнес-процессов, а также предусматривающие применение ИИ-технологий в производстве, операционной деятельности или работе предоставляемых сервисов.

Размер гранта на один проект составит от 20 до 100 млн рублей. Малые технологические компании получат дополнительные баллы в рамках конкурсного отбора, с них также сняли ограничение на объем выручки в 2 млрд рублей.

В 2023 году поддержку в рамках программы финансирования ИИ-проектов получили 17 компаний, общая сумма грантов превысила 800 млн рублей.

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