Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

В «Сколково» назвали победителей программ развития технологий искусственного интеллекта

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

10 декабря Фонд «Сколково» провёл конференцию Skolkovo AI 2020, на которой подвели итоги программ, посвящённых развитию технологий искусственного интеллекта. Также эксперты представили интерактивную карту кейсов ИИ, которая призвана привлечь внимание крупных корпораций и технологических стартапов к глобальным целям ООН.

В «Сколково» назвали победителей программ развития технологий искусственного интеллекта

Победителями в специальных номинациях программы «Глобальный вызов: искусственный интеллект для целей устойчивого развития» стали:

  • «ИТ-В» — платформа SOL для организации дистанционного сурдоперевода;
  • ВIOGEOHAB-UVA — приложение для картографирования морских ландшафтов и мониторинга экосистем;
  • «Оз Форензика» — биометрическая платформа для быстрой и безопасной идентификации людей;
  • «ЭМПЛ ПРО» — программный комплекс для мониторинга и функциональной диагностики заболеваний внутренних органов у лошадей на базе нейросетевой технологии DeepSound AI.

Среди лучших программы акселератора Skolkovo Tech Explorer назвали:

  • «Электронные платформы» — сервис «Экзамус», который анализирует поведение пользователей любых онлайн-сервисов с помощью распознавания лиц и обнаружения эмоций; 
  • «Скан Граф» — сервис Seascan для детального акустического обследования дна и морских гидротехнических сооружений с применением алгоритмов машинного обучения;
  • «МВТех» — гибридная технология регистрации многоволновых сейсмических данных для многокомпонентной морской сейсморазведки.
Мы увидели большой потенциал в использовании технологий ИИ для достижения отдельных целей устойчивого развития, в том числе в сфере здравоохранения, образования, в части обеспечения глобальной экономики и населения всего мира востребованными услугами, которые могут предоставляться в цифровом виде. Я рад, что российские компании находятся на переднем крае развития этих технологий.
Аркадий Дворкович, председатель Фонда «Сколково»

Также на конференции эксперты обсудили регуляторные барьеры, возникающие при выходе стартапов на международные рынки, и меры поддержки в области ИИ в рамках национальной стратегии «Развитие искусственного интеллекта».

Фото на обложке: Kindersps/shutterstock.com

Стоит ли покупать рекламу у блогеров? Подробно про этот инструмент продвижения

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

17 декабря 2020

Конкурс «Серебряный возраст»

17 декабря 2020

Как запустить стартап — открытый практический курс для подростков

20 декабря 2020

Технокубок

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма