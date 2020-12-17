В «Сколково» назвали победителей программ развития технологий искусственного интеллекта

10 декабря Фонд «Сколково» провёл конференцию Skolkovo AI 2020, на которой подвели итоги программ, посвящённых развитию технологий искусственного интеллекта. Также эксперты представили интерактивную карту кейсов ИИ, которая призвана привлечь внимание крупных корпораций и технологических стартапов к глобальным целям ООН.

Победителями в специальных номинациях программы «Глобальный вызов: искусственный интеллект для целей устойчивого развития» стали:

«ИТ-В» — платформа SOL для организации дистанционного сурдоперевода;

ВIOGEOHAB-UVA — приложение для картографирования морских ландшафтов и мониторинга экосистем;

«Оз Форензика» — биометрическая платформа для быстрой и безопасной идентификации людей;

«ЭМПЛ ПРО» — программный комплекс для мониторинга и функциональной диагностики заболеваний внутренних органов у лошадей на базе нейросетевой технологии DeepSound AI.

Среди лучших программы акселератора Skolkovo Tech Explorer назвали:

«Электронные платформы» — сервис «Экзамус», который анализирует поведение пользователей любых онлайн-сервисов с помощью распознавания лиц и обнаружения эмоций;

«Скан Граф» — сервис Seascan для детального акустического обследования дна и морских гидротехнических сооружений с применением алгоритмов машинного обучения;

«МВТех» — гибридная технология регистрации многоволновых сейсмических данных для многокомпонентной морской сейсморазведки.

Мы увидели большой потенциал в использовании технологий ИИ для достижения отдельных целей устойчивого развития, в том числе в сфере здравоохранения, образования, в части обеспечения глобальной экономики и населения всего мира востребованными услугами, которые могут предоставляться в цифровом виде. Я рад, что российские компании находятся на переднем крае развития этих технологий. Аркадий Дворкович, председатель Фонда «Сколково»

Также на конференции эксперты обсудили регуляторные барьеры, возникающие при выходе стартапов на международные рынки, и меры поддержки в области ИИ в рамках национальной стратегии «Развитие искусственного интеллекта».

Фото на обложке: Kindersps/shutterstock.com