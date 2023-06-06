Резидент «Сколково» AutoFAQ первым в России создал чат-боты на основе внутренних документов компаний

Разработчик омниканальной платформы для роботизации поддержки клиентов и сотрудников на основе ИИ AutoFAQ первым создал чат-боты, которые отвечают на вопросы, ссылаясь на существующие документы в компании. Прежде подобных решений на российском рынке не было. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе фонда «Сколково».
AutoFAQ Xplain поможет руководителям клиентского сервиса, IT-поддержки и других подразделений быстро запускать инструменты роботизации без затрат на создание баз знаний.
Система также перепишет информацию в диалоговой форме и даст уточнение по запросу. Периода подготовки к подключению нет, необходимо предоставить текстовые документы в редактируемом формате, например, docx, txt, rtf. Создание чат-бота занимает до 1 дня.
Сервис будет полезен компаниям, в которых хранятся множество документов, в том числе в корпоративной Wiki или Confluence, у которых не было ранее ресурсов на создание отдельных баз знаний, обучение системы собирать вопросы и сопоставлять ответы с обращениями.
Фото на обложке: Unsplash
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