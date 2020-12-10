«Сколково» приглашает обсудить развитие искусственного интеллекта

Ирина Печерская
10 декабря инновационный центр «Сколково» проведет онлайн-конференцию Skolkovo AI 2020, на которой спикеры обсудят развитие искусственного интеллекта в РФ и меры поддержки AI-бизнеса в России и за рубежом.
«Сколково» приглашает обсудить развитие искусственного интеллектаИрина Печерская
В конференции примут участие представители ключевых игроков инновационной экосистемы:
- Виктор Вексельберг, председатель совета директоров Фонда «Сколково»;
- Аркадий Дворкович, председатель Фонда «Сколково»;
- Олег Бочаров, заместитель министра промышленности и торговли РФ;
- Оксана Тарасенко, заместитель министра экономического развития РФ;
- Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка;
- Вадим Головин, исполнительный директор управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка;
- Вячеслав Цыганов, вице-президент по информационным технологиям группы «Тинькофф»;
- Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково»;
- Антон Плешков, генеральный директор ООО «Морские Инновации»;
- Максим Федоров, вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования «Сколтеха»;
- Тагир Яппаров, председатель совета директоров ГК «Аплана»;
- Шамиль Шакиров, президент компании «Ай-Теко»;
- Филипп Генс, президент ГК «ЛАНИТ»;
- Александр Егоров, генеральный директор компании «Рексофт».
Мероприятие бесплатное. Регистрация на сайте.
Фото на обложке: SFIO CRACHO/shutterstock.com
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