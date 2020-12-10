10 декабря инновационный центр «Сколково» проведет онлайн-конференцию Skolkovo AI 2020, на которой спикеры обсудят развитие искусственного интеллекта в РФ и меры поддержки AI-бизнеса в России и за рубежом.

«Сколково» приглашает обсудить развитие искусственного интеллекта