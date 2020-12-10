Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

«Сколково» приглашает обсудить развитие искусственного интеллекта

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

10 декабря инновационный центр «Сколково» проведет онлайн-конференцию Skolkovo AI 2020, на которой спикеры обсудят развитие искусственного интеллекта в РФ и меры поддержки AI-бизнеса в России и за рубежом.

«Сколково» приглашает обсудить развитие искусственного интеллекта

В конференции примут участие представители ключевых игроков инновационной экосистемы:

  • Виктор Вексельберг, председатель совета директоров Фонда «Сколково»;
  • Аркадий Дворкович, председатель Фонда «Сколково»;
  • Олег Бочаров, заместитель министра промышленности и торговли РФ;
  • Оксана Тарасенко, заместитель министра экономического развития РФ;
  • Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка;
  • Вадим Головин, исполнительный директор управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка;
  • Вячеслав Цыганов, вице-президент по информационным технологиям группы «Тинькофф»;
  • Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково»;
  • Антон Плешков, генеральный директор ООО «Морские Инновации»;
  • Максим Федоров, вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования «Сколтеха»;
  • Тагир Яппаров, председатель совета директоров ГК «Аплана»;
  • Шамиль Шакиров, президент компании «Ай-Теко»;
  • Филипп Генс, президент ГК «ЛАНИТ»;
  • Александр Егоров, генеральный директор компании «Рексофт».

Мероприятие бесплатное. Регистрация на сайте

Фото на обложке: SFIO CRACHO/shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

10 декабря 2020

УРАЛСИБ Tech 2021

11 декабря 2020

Agro Data Science Cup

12 декабря 2020

Glorax Infotech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма