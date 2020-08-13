Фонд «Сколково» запустил акселератор для GreenTech-компаний

12 августа состоялась пресс-конференция, посвященная запуску первой экологической программы Фонда «Сколково» GreenTech Startup Booster . Проект организован при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Министерства строительства и ЖКХ РФ совместно с экологически ориентированными российскими и международными компаниями.

Цель GreenTech Startup Booster — внедрение «зеленых» технологий в ключевых отраслях промышленности, поддержка компаний, работающих в сфере экологии, консолидация бизнеса, науки и государства в решении экологических проблем и реализация глобальной модели устойчивого развития общества.

GreenTech Startup Booster предназначен для компаний, имеющих разработки в стадии готовности от опытного образца до промышленного производства. Решения должны соотноситься с основными задачами промышленности в области экологии и устойчивого развития: снижение углеродного следа и выбросов парниковых газов, повышение эффективности очистных сооружений по воде и воздуху, утилизация отходов и т. д.

Отбор в GreenTech Startup Booster продлится до декабря 2020 года, заявки принимаются до 3 октября. После этого до марта 2021 года лучшие проекты получат возможность запустить пилотные проекты с партнерами программы.

Финалисты программы также смогут стать участниками «Сколково» с возможностью получить грант в 5 млн рублей на реализацию пилотного проекта.

Свое участие в программе в качестве партнеров уже подтвердили российские корпорации:

«Сибур»;

НЛМК;

Helyx;

«Северсталь»;

«Татнефть»;

«Газпромнефть»;

ТМК;

зарубежные компании:

ENEL;

EDF;

TOTAL;

и ведущие российские вузы:

РХТУ имени Д. И. Менделеева;

МИСиС;

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина;

МФТИ;

ЛГТУ;

МЭИ;

УГНТУ.

Кроме того, на международной арене мероприятию окажут поддержку: WIPO Green, Climate-KIC, International Association of Science Parks (IASP) и Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

С российской стороны проект поддержат АНО «Национальные приоритеты», Агентство инноваций Москвы, АО «МСП Банк», «Зеленый патруль», «Деловая Россия», Московский инновационный кластер, Торгово-промышленная палата РФ, Фонд содействия инновациям, Фонд «Русский углерод», Российское экологическое общество и ряд других организаций, заинтересованных в развитии экологических технологий в России.

Экологическая повестка — один из приоритетов в работе инновационного центра. Более 300 наших резидентов уже реализуют проекты, связанные с этим направлением. Многие из них работают на конкурентном рынке, их общая выручка в 2019 году составила почти 7 млрд рублей. Сегодня пришло время не просто поддерживать отдельные компании, а осуществить полноценный проект с бизнес-партнерами. Поиск современных высокотехнологичных решений по такому социально значимому и актуальному на сегодняшний день направлению — непростая задача. И ее выполнение невозможно без участия ведущих российских вузов, крупнейших отечественных и международных корпораций. Уверен, совместно нам удастся реализовать самые амбициозные планы в области экологии. Аркадий Дворкович, председатель Фонда «Сколково»



Узнать подробности и подать заявку можно на сайте акселератора.