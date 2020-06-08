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Технопарк «Сколково» проведет питч-сессию для стартапов в области HR-tech

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

11 июня в состоится питч-сессия, организованная технопарком «Сколково» совместно с командой конкурса Social Tech Challenge, для стартапов, направленных на новый рынок труда. Приглашаются проекты в области: HR-tech, ed-tech, digital office, work productivity.

Технопарк «Сколково» проведет питч-сессию для стартапов в области HR-tech

Жюри:


  • Владислав Здоренко, сооснователь компании по развитию технологического предпринимательства Startech.vc, генеральный директор Startupbootcamp Russia, венчурный инвестор и идеолог развития инновационной экосистемы в России;
  • Илья Кобяков, инвестиционный директор фонда Тилтех Капитал, вечнурный инвестор;
  • Владимир Рубницкий,  руководитель практики по оказанию услуг технологическим компаниям и венчурным фондам в PwC Россия;
  • Андрей Крылов, генеральный директор и основатель Skillaz;
  • Максим Кучеренко, директор инновационно-технологического центра МФТИ;
  • Маргарита Шестакова, скаут бизнес-инкубатора и фонда SKL Tech;
  • Александр Беспалов, вице-президент профессионального сообщества специалистов по работе с инвесторами Investor Relations Club.

В ходе питч-сессии стартапы получат возможность:

  • презентовать свой проект;
  • получить рекомендации;
  • посмотреть на ошибки на примере чужих проектов;
  • узнать, как оценивают эксперты, представители корпораций, инвесторы и бизнес-ангелы и отточить коммуникации с ними;
  • познакомиться с тем, кто готов вложиться в проект или запустить пилотный проект. 

Регистрация доступна на сайте

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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