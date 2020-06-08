11 июня в состоится питч-сессия, организованная технопарком «Сколково» совместно с командой конкурса Social Tech Challenge, для стартапов, направленных на новый рынок труда. Приглашаются проекты в области: HR-tech, ed-tech, digital office, work productivity.

Технопарк «Сколково» проведет питч-сессию для стартапов в области HR-tech