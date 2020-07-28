Выпускники «Школы управления Сколково» представят свои проекты инвесторам

31 июля «Стартап-академия Сколково» и международная организация INVESTORO проведут «День инвестора», онлайн-мероприятие, в ходе которого 12 выпускников «Школы управления Сколково» презентуют свои стартапы представителям частных и государственных инвестфондов, бизнесменам и супер-ангелам.

По регламенту мероприятия на презентацию проектов стартаперам будет отводиться по три минуты и еще пять минут — на беседу с инвесторами.

В мероприятии примут участие как начинающие предприниматели, так и опытные бизнесмены с новыми проектами, среди них:

Герман Гаврилов

Основатель Roistat — системы отслеживания и анализа продаж для интернет-компаний.

Основатель Roistat — системы отслеживания и анализа продаж для интернет-компаний. Денис Добряков

Основатель Eggheads — SAAS-сервиса для поставщиков маркетплейсов. Он увеличивает продажи за счет планирования производства, управления поставками, анализа эффективности маркетинга и финансов.

Основатель Eggheads — SAAS-сервиса для поставщиков маркетплейсов. Он увеличивает продажи за счет планирования производства, управления поставками, анализа эффективности маркетинга и финансов. Дарья Алексеева

Основательница CharityShop — проекта по переработке изношенного текстиля в новые технологичные материалы.

Основательница CharityShop — проекта по переработке изношенного текстиля в новые технологичные материалы. Ирина Московкина

Основательница Halsa — сервиса по доставке персонализированных витаминов с подпиской.

Основательница Halsa — сервиса по доставке персонализированных витаминов с подпиской. Андрей Шадрин

Основатель UniHeli — производителя уникальных беспилотных вертолетов средних габаритов.

Члены жюри:

Алексей Гирин, Starta Ventures

Егор Гоголев, Severstal Ventures

Илья Кобяков, «ТилТех»

Станислав Колесниченко, Sk Ventures

Павел Королев, Pulsar Venture Capital

Александр Корчевский, i2BF

Евгений Кузнецов, Orbita Capital Partners

Петр Лукьянов, Terra VC

Максим Медведев, AddVenture

Ислам Мидов, МТС

Константин Надененко, «Лидер Инновации»

Виталий Полехин, INVESTORO

Игорь Рябенький, AltaIR Capital

Олег Теплов, VEB Ventures

Евгений Бутман, супер-ангел

Присоединиться к прямой трансляции можно на сайте «Стартап-академии Сколково». Мероприятие начнется 31 июля в 19:00.