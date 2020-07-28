Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Выпускники «Школы управления Сколково» представят свои проекты инвесторам

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Никита Стаценко

31 июля «Стартап-академия Сколково» и международная организация INVESTORO проведут «День инвестора», онлайн-мероприятие, в ходе которого 12 выпускников «Школы управления Сколково» презентуют свои стартапы представителям частных и государственных инвестфондов, бизнесменам и супер-ангелам.

Выпускники «Школы управления Сколково» представят свои проекты инвесторам

По регламенту мероприятия на презентацию проектов стартаперам будет отводиться по три минуты и еще пять минут — на беседу с инвесторами. 

В мероприятии примут участие как начинающие предприниматели, так и опытные бизнесмены с новыми проектами, среди них:

  • Герман Гаврилов
    Основатель Roistat — системы отслеживания и анализа продаж для интернет-компаний.
  • Денис Добряков
    Основатель Eggheads — SAAS-сервиса для поставщиков маркетплейсов. Он увеличивает продажи за счет планирования производства, управления поставками, анализа эффективности маркетинга и финансов.
  • Дарья Алексеева
    Основательница CharityShop — проекта по переработке изношенного текстиля в новые технологичные материалы.
  • Ирина Московкина
    Основательница Halsa — сервиса по доставке персонализированных витаминов с подпиской.
  • Андрей Шадрин
    Основатель UniHeli — производителя уникальных беспилотных вертолетов средних габаритов.

Члены жюри: 

  • Алексей Гирин, Starta Ventures 
  • Егор Гоголев, Severstal Ventures
  • Илья Кобяков, «ТилТех»
  • Станислав Колесниченко, Sk Ventures
  • Павел Королев, Pulsar Venture Capital 
  • Александр Корчевский, i2BF
  • Евгений Кузнецов, Orbita Capital Partners
  • Петр Лукьянов, Terra VC
  • Максим Медведев, AddVenture
  • Ислам Мидов, МТС
  • Константин Надененко, «Лидер Инновации»
  • Виталий Полехин, INVESTORO
  • Игорь Рябенький, AltaIR Capital 
  • Олег Теплов, VEB Ventures 
  • Евгений Бутман, супер-ангел

Присоединиться к прямой трансляции можно на сайте «Стартап-академии Сколково». Мероприятие начнется 31 июля в 19:00.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 июля 2020

StartUp: Land Industrial

31 июля 2020

Cartier Women’s Initiative

31 июля 2020

Пилотирование проектов с "МегаФон"

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма