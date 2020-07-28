Выпускники «Школы управления Сколково» представят свои проекты инвесторам
31 июля «Стартап-академия Сколково» и международная организация INVESTORO проведут «День инвестора», онлайн-мероприятие, в ходе которого 12 выпускников «Школы управления Сколково» презентуют свои стартапы представителям частных и государственных инвестфондов, бизнесменам и супер-ангелам.
По регламенту мероприятия на презентацию проектов стартаперам будет отводиться по три минуты и еще пять минут — на беседу с инвесторами.
В мероприятии примут участие как начинающие предприниматели, так и опытные бизнесмены с новыми проектами, среди них:
- Герман Гаврилов
Основатель Roistat — системы отслеживания и анализа продаж для интернет-компаний.
- Денис Добряков
Основатель Eggheads — SAAS-сервиса для поставщиков маркетплейсов. Он увеличивает продажи за счет планирования производства, управления поставками, анализа эффективности маркетинга и финансов.
- Дарья Алексеева
Основательница CharityShop — проекта по переработке изношенного текстиля в новые технологичные материалы.
- Ирина Московкина
Основательница Halsa — сервиса по доставке персонализированных витаминов с подпиской.
- Андрей Шадрин
Основатель UniHeli — производителя уникальных беспилотных вертолетов средних габаритов.
Члены жюри:
- Алексей Гирин, Starta Ventures
- Егор Гоголев, Severstal Ventures
- Илья Кобяков, «ТилТех»
- Станислав Колесниченко, Sk Ventures
- Павел Королев, Pulsar Venture Capital
- Александр Корчевский, i2BF
- Евгений Кузнецов, Orbita Capital Partners
- Петр Лукьянов, Terra VC
- Максим Медведев, AddVenture
- Ислам Мидов, МТС
- Константин Надененко, «Лидер Инновации»
- Виталий Полехин, INVESTORO
- Игорь Рябенький, AltaIR Capital
- Олег Теплов, VEB Ventures
- Евгений Бутман, супер-ангел
Присоединиться к прямой трансляции можно на сайте «Стартап-академии Сколково». Мероприятие начнется 31 июля в 19:00.
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