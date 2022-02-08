Технопарк «Сколково» и академия «Ланит» запускают курс «‎Digital-трансформация & Продуктовая культура»

21 марта стартует образовательный курс для действующих и будущих руководителей цифровой трансформации и технических подразделений, разработанный технопарком «Сколково» совместно с сетевой академией «Ланит». Подать заявку можно до 1 марта.
Участники программы:
- узнают, какие цифровые технологии внедрить для роста и масштабирования компании;
- изучат популярные и эффективные модели управления и стратегические подходы;
- узнают, как принимать экономически эффективные инвестиционные решения;
- получат необходимые компетенции для управления командой в цифровой среде;
- разработают план цифровой трансформации для компании.
По итогам курса студенты получат:
- собственный план цифровой трансформации компании с учетом бизнес-задач;
- необходимые компетенции и набор практических инструментов для цифровизации;
- доступ к уникальному инновационно-технологическому сообществу и вовлечение в экосистему «Сколково»;
- нетворкинг-сессии с лидерами технологического комьюнити в технопарке «Сколково»;
- диплом о повышении квалификации.
Узнать больше о программе можно на очной презентации в технопарке «Сколково» 18 февраля. Подробности и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Africa Studio /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Школа управления «Сколково» и МФТИ запустят совместный бакалавриат
- 2 Ренат Батыров (Технопарк «Сколково»): «В этом году мы сделаем все для технологических предпринимателей»
- 3 Идеальный технопарк в России выглядит так
- 4 Бизнес-образование: как и где учатся руководители и их сотрудники
- 5 VK бесплатно обучит студентов и выпускников вузов трем цифровым профессиям
ВОЗМОЖНОСТИ
11 февраля 2022
13 февраля 2022
13 февраля 2022
13 февраля 2022
14 февраля 2022