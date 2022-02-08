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Технопарк «Сколково» и академия «Ланит» запускают курс «‎Digital-трансформация & Продуктовая культура»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

21 марта стартует образовательный курс для действующих и будущих руководителей цифровой трансформации и технических подразделений, разработанный технопарком «Сколково» совместно с сетевой академией «Ланит». Подать заявку можно до 1 марта.

Технопарк «Сколково» и академия «Ланит» запускают курс «‎Digital-трансформация & Продуктовая культура»

Участники программы:

  • узнают, какие цифровые технологии внедрить для роста и масштабирования компании;
  • изучат популярные и эффективные модели управления и стратегические подходы;
  • узнают, как принимать экономически эффективные инвестиционные решения;
  • получат необходимые компетенции для управления командой в цифровой среде;
  • разработают план цифровой трансформации для компании.

По итогам курса студенты получат:

  • собственный план цифровой трансформации компании с учетом бизнес-задач;
  • необходимые компетенции и набор практических инструментов для цифровизации;
  • доступ к уникальному инновационно-технологическому сообществу и вовлечение в экосистему «‎Сколково»;
  • нетворкинг-сессии с лидерами технологического комьюнити в технопарке «‎Сколково»;
  • диплом о повышении квалификации.

 Узнать больше о программе можно на очной презентации в технопарке «‎Сколково» 18 февраля. Подробности и регистрация — на сайте.  

Фото на обложке: Africa Studio / Shutterstock

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