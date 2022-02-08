Технопарк «Сколково» и академия «Ланит» запускают курс «‎Digital-трансформация & Продуктовая культура»

21 марта стартует образовательный курс для действующих и будущих руководителей цифровой трансформации и технических подразделений, разработанный технопарком «Сколково» совместно с сетевой академией «Ланит». Подать заявку можно до 1 марта.

Участники программы:

узнают, какие цифровые технологии внедрить для роста и масштабирования компании;

изучат популярные и эффективные модели управления и стратегические подходы;

узнают, как принимать экономически эффективные инвестиционные решения;

получат необходимые компетенции для управления командой в цифровой среде;

разработают план цифровой трансформации для компании.

По итогам курса студенты получат:

собственный план цифровой трансформации компании с учетом бизнес-задач;

необходимые компетенции и набор практических инструментов для цифровизации;

доступ к уникальному инновационно-технологическому сообществу и вовлечение в экосистему «‎Сколково»;

нетворкинг-сессии с лидерами технологического комьюнити в технопарке «‎Сколково»;

диплом о повышении квалификации.

Узнать больше о программе можно на очной презентации в технопарке «‎Сколково» 18 февраля. Подробности и регистрация — на сайте.