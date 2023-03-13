Фонд Skolkovo Ventures подал иск к IT-компании Brandquad

ООО «Сколково венчурные инвестиции» 22 февраля подало в суд иск против Brandquad France (владеет ООО «Бренд квад») через ООО «СК Капитал». Фонд требует взыскать 164,88 млн рублей. Слушание назначено на 17 апреля 2023 года. Первыми на это обратили внимание редакция «Арбитр» и Telegram-канал The Edinorog.

По данным ЕГРЮЛ, в основании для иска говорится про «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам».

Сооснователь Brandquad Филипп Денисов сообщил The Edinarog, что проблемы возникли из-за конвертируемого займа, выданного компании фондом.

В 2021 году Skolkovo Ventures инвестировал в группу компаний Brandquad. По данным самого фонда, вложения были стрктурированы в виде долгового инструмента, предполагавшего в зависимости от наступления ряда условий или конвертацию в капитал, или возрат средств.

Brandquad не выполнил условия для конвертации займа в капитал, по мере приближения срока возрата средств инвестор и компания стали вести переговоры о реструктуризации задолженности. После истечения сроков обязательств по договору фонд обратился в суд для решения вопроса в правовом поле.

Brandquad — разработчик SaaS-платформы для онлайн-торговли. Компания собирает и анализирует информацию о продуктах и помогает автоматизировать размещение товаров. Выручка на концец 2021 года составила 199,9 млн рублей, чистая прибыль — 162,2 млн.

В октябре 2021 года стартап привлек €1,5 млн инвестиций от Skolkovo Ventures и €1 млн от государственного инвестиционного банка Франции BPI France. Большую часть вложений компания планировала потратить на развитие маркетинга и продаж продуктов Brandquad на рынках Европы, Ближнего Востока и США. Остальные деньги будут направлены на развитие продуктов Brandquad.

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