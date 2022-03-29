Школа управления СКОЛКОВО проведет мастер-класс по цифровой трансформации в современных условиях

2 апреля 2022 года в кампусе Школы управления СКОЛКОВО пройдет мастер-класс «Цифровая трансформация сегодня: гибкость и эксперименты». Владимир Коровкин, старший преподаватель бизнес-практики, автор бестселлера «От носорога к единорогу», расскажет, как бизнесу преуспеть в постоянно меняющейся среде.
На мастер-классе эксперт разберет следующие темы:
- «Роль цифровой трансформации компании в текущих реалиях»;
- «Особенности цифровой трансформации в условиях ограниченных ресурсов»;
- «Ловушки на пути цифровизации бизнеса».
По итогам мастер-класса слушатели:
- поймут, в чем суть цифровой трансформации;
- разберут, кому сегодня нужна цифровая трансформация;
- узнают, как цифровая трансформация влияет на устоявшиеся бизнес-модели и конкурентные преимущества.
Участники мастер-класса также смогут познакомиться с особенностями программы SKOLKOVO MBA, ее преподавателями и форматом обучения. Цифровая трансформация — одна из важных тем, которую подробно разбирают студенты этой программы.
Получение фундаментального бизнес-образования важно для менеджеров, которые хотят эффективно управлять людьми и данными, строить успешную карьеру, а также предпринимателям, которые задумались о пересмотре бизнес-стратегии, организационной модели и технологической архитектуре, чтобы преуспеть в постоянно меняющейся среде.
Участие в мастер-классе бесплатное. Получить более подробную информацию о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте.
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