Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

Школа управления СКОЛКОВО проведет мастер-класс по цифровой трансформации в современных условиях

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

2 апреля 2022 года в кампусе Школы управления СКОЛКОВО пройдет мастер-класс «Цифровая трансформация сегодня: гибкость и эксперименты». Владимир Коровкин, старший преподаватель бизнес-практики, автор бестселлера «От носорога к единорогу», расскажет, как бизнесу преуспеть в постоянно меняющейся среде.

Школа управления СКОЛКОВО проведет мастер-класс по цифровой трансформации в современных условиях

На мастер-классе эксперт разберет следующие темы:

  • «Роль цифровой трансформации компании в текущих реалиях»;
  • «Особенности цифровой трансформации в условиях ограниченных ресурсов»;
  • «Ловушки на пути цифровизации бизнеса».

По итогам мастер-класса слушатели:

  • поймут, в чем суть цифровой трансформации;
  • разберут, кому сегодня нужна цифровая трансформация;
  • узнают, как цифровая трансформация влияет на устоявшиеся бизнес-модели и конкурентные преимущества.

Участники мастер-класса также смогут познакомиться с особенностями программы SKOLKOVO MBA, ее преподавателями и форматом обучения. Цифровая трансформация — одна из важных тем, которую подробно разбирают студенты этой программы.

Получение фундаментального бизнес-образования важно для менеджеров, которые хотят эффективно управлять людьми и данными, строить успешную карьеру, а также предпринимателям, которые задумались о пересмотре бизнес-стратегии, организационной модели и технологической архитектуре, чтобы преуспеть в постоянно меняющейся среде.

Участие в мастер-классе бесплатное. Получить более подробную информацию о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 CI/CD и DevOps. Нужны ли они вашей компании?
  2. 2 О чем нужно знать при внедрении систем контроля топлива: пять ключевых элементов
  3. 3 Выстроить сотрудничество с корпорациями — инструкция для стартапов
  4. 4 Как стартапу запустить успешный пилот с международной металлургической компанией
  5. 5 Ритейл не будет прежним: что ожидать от цифровой трансформации в 2022 году
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 марта 2022

HSE Pizza Pitch

31 марта 2022

«Лига Чемпионов Бизнеса»

31 марта 2022

Демо-день ПАО «Интер РАО»

31 марта 2022

Best Hack 2022

01 апреля 2022

«Лаборатория инноваций iLab»

Все ВОЗМОЖНОСТИ