Школа управления СКОЛКОВО проведет мастер-класс по цифровой трансформации в современных условиях

2 апреля 2022 года в кампусе Школы управления СКОЛКОВО пройдет мастер-класс «Цифровая трансформация сегодня: гибкость и эксперименты». Владимир Коровкин, старший преподаватель бизнес-практики, автор бестселлера «От носорога к единорогу», расскажет, как бизнесу преуспеть в постоянно меняющейся среде.

На мастер-классе эксперт разберет следующие темы:

«Роль цифровой трансформации компании в текущих реалиях»;

«Особенности цифровой трансформации в условиях ограниченных ресурсов»;

«Ловушки на пути цифровизации бизнеса».

По итогам мастер-класса слушатели:

поймут, в чем суть цифровой трансформации;

разберут, кому сегодня нужна цифровая трансформация;

узнают, как цифровая трансформация влияет на устоявшиеся бизнес-модели и конкурентные преимущества.

Участники мастер-класса также смогут познакомиться с особенностями программы SKOLKOVO MBA, ее преподавателями и форматом обучения. Цифровая трансформация — одна из важных тем, которую подробно разбирают студенты этой программы.

Получение фундаментального бизнес-образования важно для менеджеров, которые хотят эффективно управлять людьми и данными, строить успешную карьеру, а также предпринимателям, которые задумались о пересмотре бизнес-стратегии, организационной модели и технологической архитектуре, чтобы преуспеть в постоянно меняющейся среде.

Участие в мастер-классе бесплатное. Получить более подробную информацию о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте.