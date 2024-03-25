Власти передадут Москве функции по управлению инфраструктурой инноцентра «Сколково»

Министерство финансов подготовило поправки к закону «Об инновационном центре "Сколково"», согласно которым функции по обеспечению работы инфраструктуры на территории центра переходят правительству Москвы. Документ разработан по поручению президента РФ.

Согласно поправкам, УК (подведомственный ВЭБ.рф фонд «Сколково») передаст столичному правительству полномочия по регулированию градостроительной и медицинской деятельности, а также функции пои развитию и использованию городской территории, работы транспорта и ЖКХ.

При этом сам фонд сохранит функции регулирования в инновационном центре образования. Москва, в свою очередь, будет поддерживать как исследовательскую работу участников проекта, так и коммерциализацию ее результатов через «специальные мероприятия». Их будут проводить совместно с фондом.

Кроме того, подготовленный финансовым ведомством проект предполагает, что затраты на городское хозяйство и инфраструктуру «Сколково» также возьмет на себя Москва. Сейчас эти затраты обеспечиваются из средств управляющей компании и дочерних структур, а также из федерального бюджета и других источников.

При этом Москва уже активно участвует в развитии «Сколково», территория инноцентра отошла столице еще в июле 2012 года. А у фонда средств на содержание инфраструктуры недостает, говорят источники «Коммерсанта».

В пояснительной записке к документу, на которую сослался в своем комментарии столичный департамент предпринимательства и инновационного развития, сказано, что эти изменения «дадут возможность правительству Москвы развивать территорию центра и его инфраструктуру по московским стандартам качества городской среды».

Источник издания, который несколько лет проработал в «Сколково», указывает на более совершенные механизмы Москвы по управлению инфраструктурой и развитию городского хозяйства.

Инновационный центр же, по его словам, сегодня является отражением «искусственного, непродуманного подхода к развитию территорий, характерный для нулевых и десятых годов».

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