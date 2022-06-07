Резиденты «Сколково» запустили совместный проект в сфере переработки отходов

Резиденты фонда «Сколково» запустили совместный проект в сфере переработки отходов. Их продукт – установки на основе пиролиза (разделение сырья на летучее и нелетучее) – позволят минимизировать вред для экологии от переработки отходов.

О запуске проекта RB рассказали в пресс-службе «Сколково».

В сотрудничество вступили два резидента фонда – «НПП Динамика», которая разрабатывает оборудование для термической утилизации отходов, и «Реиннольц Лаб» – эксперт в области производства теплообменного оборудования для подготовки воды и очистки сточных вод.

Партнеры будут производить специальные установки для утилизации отходов. Они работают на основе пиролиза – расщепление отходов на летучие соединения и сухой остаток.

«Полученный минерализированный остаток, это 10-30%, не наносит вред окружающей среде и может быть захоронен компактно на полигоне, что значительно сокращает объем выбросов в атмосферу», – говорится в сообщении «Сколково».

В установках реализована технология с рядом уникальных решений, которая дает продукту конкурентное преимущество над аналогами, отметили в пресс-службе фонда. Производство предприятия не зависит от импорта и локализовано в России.

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