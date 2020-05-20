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Фонд «Сколково» совместно с компанией «Россети» проведут конкурс в сфере энергетики
Новости
Юлиана Трегуб
К участию в конкурсе «Энергопрорыв-2020» приглашаются стартапы, малые и средние инновационные компании, команды ученых и студентов, зрелые технологические компании и предприятия, работники группы «Россети».
Фонд «Сколково» совместно с компанией «Россети» проведут конкурс в сфере энергетикиЮлиана Трегуб
Тема конкурса – цифровая трансформация электросетевого комплекса.
Отбор проектов будет вестись по 50 тематикам в рамках четырех направлений:
- оборудование и технологические системы объектов электрических сетей;
- автоматизированные системы корпоративного и технологического управления;
- учет электрической энергии и новые сервисы для клиентов сетевых компаний;
- перспективные технологии для электрических сетей.
Проекты прошедшие отбор получат:
- независимую профессиональную технико-экономическую экспертизу;
- куратора в ДЗО ПАО «Россети» для проработки и запуска пилотного проекта в сетевых компаниях по всей стране;
- доступ на объекты ДЗО ПАО «Россети» для реализации пилотного проекта и масштабирования;
- менторскую поддержку Фонда «Сколково» для развития бизнес-кейса или запуска бизнеса;
- доступ к инструментам поддержки Фонда «Сколково», НТИ EnergyNet и других институтов развития;
- возможность привлечения инвестиций для роста бизнеса.
Подать заявку можно до 30 июня на сайте.
Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock
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