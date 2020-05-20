Фонд «Сколково» совместно с компанией «Россети» проведут конкурс в сфере энергетики

К участию в конкурсе «Энергопрорыв-2020» приглашаются стартапы, малые и средние инновационные компании, команды ученых и студентов, зрелые технологические компании и предприятия, работники группы «Россети».

Тема конкурса – цифровая трансформация электросетевого комплекса.

Отбор проектов будет вестись по 50 тематикам в рамках четырех направлений:

оборудование и технологические системы объектов электрических сетей;

автоматизированные системы корпоративного и технологического управления;

учет электрической энергии и новые сервисы для клиентов сетевых компаний;

перспективные технологии для электрических сетей.

Проекты прошедшие отбор получат:

независимую профессиональную технико-экономическую экспертизу;

куратора в ДЗО ПАО «Россети» для проработки и запуска пилотного проекта в сетевых компаниях по всей стране;

доступ на объекты ДЗО ПАО «Россети» для реализации пилотного проекта и масштабирования;

менторскую поддержку Фонда «Сколково» для развития бизнес-кейса или запуска бизнеса;

доступ к инструментам поддержки Фонда «Сколково», НТИ EnergyNet и других институтов развития;

возможность привлечения инвестиций для роста бизнеса.

Подать заявку можно до 30 июня на сайте.