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Фонд «Сколково» совместно с компанией «Россети» проведут конкурс в сфере энергетики

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

К участию в конкурсе «Энергопрорыв-2020» приглашаются стартапы, малые и средние инновационные компании, команды ученых и студентов, зрелые технологические компании и предприятия, работники группы «Россети».

Фонд «Сколково» совместно с компанией «Россети» проведут конкурс в сфере энергетики

Тема конкурса – цифровая трансформация электросетевого комплекса.


Отбор проектов будет вестись по 50 тематикам в рамках четырех направлений: 


  • оборудование и технологические системы объектов электрических сетей; 
  • автоматизированные системы корпоративного и технологического управления;
  • учет электрической энергии и новые сервисы для клиентов сетевых компаний; 
  • перспективные технологии для электрических сетей. 

Проекты прошедшие отбор получат: 

  • независимую профессиональную технико-экономическую экспертизу;
  • куратора в ДЗО ПАО «Россети» для проработки и запуска пилотного проекта в сетевых компаниях по всей стране;
  • доступ на объекты ДЗО ПАО «Россети» для реализации пилотного проекта и масштабирования; 
  • менторскую поддержку Фонда «Сколково» для развития бизнес-кейса или запуска бизнеса; 
  • доступ к инструментам поддержки Фонда «Сколково», НТИ EnergyNet и других институтов развития;
  • возможность привлечения инвестиций для роста бизнеса.

Подать заявку можно до 30 июня на сайте.

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock

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Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

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