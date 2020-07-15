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Фонд «Сколково» временно приостановил прием заявок на гранты

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Кристина Пирахмедова
Кристина Пирахмедова

Автор

Кристина Пирахмедова

C 15 июля 2020 года Фонд «Сколково» принял решение о временной приостановке приема и рассмотрения заявок на гранты. Ограничение распространяется на все программы, которые финансируются Минфином РФ, говорится в сообщении центра «Сколково».

Фонд «Сколково» временно приостановил прием заявок на гранты

Такое решение фонд принял в связи с сокращением на 2020 год средств субсидии Минфина. Фонд выпустил соответствующий приказ.

Согласно приказу, прекратится рассмотрение заявок о предоставлении микрогрантов, которые 15 июля находятся на этапе формальной и первичной экспертизы. По заявкам на этапе внутренней проверки будут приниматься решения о выплате или отказе.

Фонд выполнит обязательства по ранее одобренным заявкам на минигранты и микрогранты.

Приостановка приема заявок продлится с 15 июля по 31 декабря 2020 года. Вводимые ограничения не касаются грантовых программ, финансируемых за счет иных источников, кроме Минфина.

Фото: Pavel Cheskidov / Shutterstock

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