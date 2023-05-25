Выручка резидентов «Сколково» в 2022 году выросла на 42% до 351,9 млрд рублей. Количество резидентов увеличилось на 9% и достигло 3,5 тыс. компаний, а объем внебюджетных инвестиций в стартапы составил 37,1 млрд рублей, сообщили в «Сколково».
Совокупная выручка резидентов «Сколково» по итогам 2022 года выросла на 42% и достигла 351,9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Сколково». Общий объем внебюджетных инвестиций в технологические стартапы по итогам прошлого года составил 37,1 млрд рублей.
«Среди историй успеха выход на IPO двух резидентов. Наиболее мощное размещение показала компания Whoosh, лидер рынка кикшеринга, которая привлекла на бирже 2,1 млрд рублей», – отметил председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов.
Всего резиденты «Сколково» в 2022 году получили 950 патентов, 297 из которых зарегистрированы вне России.
Экспортная выручка резидентов превысила 30 млрд рублей. Ключевыми направлениям экспорта стали Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия.
В 2023 году «Сколково» направит на минигранты 308,4 млн рублей, на микрогранты – 546,1 млн рублей, сообщили в «Сколково».
Фото на обложке: Сколково
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