В «Сколтехе» расскажут, как цифровые двойники совершат четвёртую промышленную революцию

19 ноября научный сотрудник «Сколтеха» и эксперт в области разработки цифровых двойников Михаил Гусев проведёт онлайн-лекцию о внедрении передовых цифровых технологий в разные отрасли промышленности.

На лекции «Цифровые двойники: новая концепция индустрии 4.0» подробно расскажут:

как цифровые двойники могут вывести производственный процесс на новый уровень;

какие методы применяют для разработки цифровых двойников сегодня;

как компаниям успешно внедрить современные цифровые технологии в производство.

Спикер имеет успешный опыт разработки и внедрения цифровых двойников для металлургический отрасли, также является сооснователем стартапа «Сайберфизикс», поэтому каждый вопрос разберёт на реальных примерах из разных областей промышленности.

Мероприятие бесплатное, нужна регистрация на сайте.