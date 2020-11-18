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В «Сколтехе» расскажут, как цифровые двойники совершат четвёртую промышленную революцию

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

19 ноября научный сотрудник «Сколтеха» и эксперт в области разработки цифровых двойников Михаил Гусев проведёт онлайн-лекцию о внедрении передовых цифровых технологий в разные отрасли промышленности.

В «Сколтехе» расскажут, как цифровые двойники совершат четвёртую промышленную революцию

На лекции «Цифровые двойники: новая концепция индустрии 4.0» подробно расскажут:

  • как цифровые двойники могут вывести производственный процесс на новый уровень;
  • какие методы применяют для разработки цифровых двойников сегодня;
  • как компаниям успешно внедрить современные цифровые технологии в производство.

Спикер имеет успешный опыт разработки и внедрения цифровых двойников для металлургический отрасли, также является сооснователем стартапа «Сайберфизикс», поэтому каждый вопрос разберёт на реальных примерах из разных областей промышленности.

Мероприятие бесплатное, нужна регистрация на сайте.

Фото на обложке: Iurii/Depositphotos

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