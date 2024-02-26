Скончался британский финансист Джейкоб Ротшильд

В возрасте 87 лет скончался британский инвестиционный банкир, общественный деятель, представитель династии Ротшильдов Джейкоб Ротшильд, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление семьи финансиста.

Семья Джейкба Ротшильда не уточнила причин смерти. В заявлении говорится, что финансист играл важную роль в жизни многих людей, был поклонником искусства, преданным госслужащим и страстным сторонником благотворительной деятельности в Израиле. Также в сообщении упоминается деятельность Джейкба Ротшильда по защите окружающей среды.

Согласно сообщению, похороны финансиста пройдут «в соответствии с еврейским обычаем», состоится небольшая семейная церемония.

Джейкоб Ротшильд родился в 1936 году в Беркшире в Великобритании, он является праправнуком Натана Майера Ротшильда — третьего сына основателя династии предпринимателей Майера Амшеля Ротшильда.

Джейкоб Ротшильд учился в Итонском колледже, а также в одном из колледжей Оксфорда — Крайст-Черч. С 1963 года Ротшильд работал в семейном банке N M Rothschild & Sons в Лондоне. В 1980 году он ушел из организации из-за семейных разногласий.

В том же году Джейкоб Ротшильд совместно с финансистом Марком Вайнбергом основал собственную финансовую консультационную компанию J. Rothschild Assurance Group (сейчас St. James's Place plc).

Джейкоб Ротшильд также является основателем Windmill Hill Asset Management, которая была создана для управления благотворительностью семьи.

Он также занимал пост председателя компании BSkyB Television, председателя совета попечителей Лондонской национальной галереи.

У Джейкоба Ротшильда с его супругой Сереной Мэри Данн — четверо детей.

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