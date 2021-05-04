Discord и Sony объявили о сотрудничестве

Sony Group Corporation заключила соглашение о партнёрстве с мессенджером Discord. В ближайшем будущем компании обещают интеграцию Discord в PlayStation.

В Sony заявили, что планируют появление Discord на игровых приставках компании в начале 2022 года.

«Вместе наши команды уже усердно работают, объединяя Discord с вашими социальными и игровыми возможностями в PlayStation Network. Наша цель — с начала следующего года объединить возможности Discord и PlayStation на консолях и мобильных устройствах, чтобы друзья, группы и сообщества могли легче проводить время, веселиться и общаться, играя в игры вместе» — заявил глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

Также Райан отметил, что ранее компания инвестировала в Discord. Сумму вложений он называть не стал.

Ранее Discord отказался заключать сделку о слиянии с корпорацией Microsoft, которая была готова заплатить за приобретение мессенджера $12 млрд. В ближайшем будущем Discord планирует сосредоточиться на проведении IPO.

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Фото: Miguel Lagoa / Shutterstock.