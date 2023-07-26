Количество случаев скрытого майнинга выросло в пять раз за год

Количество случаев скрытого майнинга, или криптоджекинга, увеличилось за год в пять раз. Наибольший рост зафиксирован в Великобритании и США – там мошенники пользуются этим, более скрытным методом заработка, чтобы избежать преследования правоохранительных органов.
Аналитики Sonicwall заметили пятикратный рост случаев скрытого майнинга за последний год. Об этом сообщает The Block со ссылкой на отчет компании по кибербезопасности.
Количество случаев скрытого майнинга в Великобритании за последний год выросло на 479%, в США – на 340%. Только в Штатах было совершено 214 млн криптоджекинговых атак, отмечает The Block.
Скрытый майнинг, или так называемый криптоджекинг – майнинг криптовалюты через несанкционированное использование компьютеров, планшетов и других устройств. Это зачастую проходит без ведома владельцев этих устройств и является киберпреступлением.
Издание отмечает, что мошенники стали чаще прибегать к криптоджекингу как к скрытному методу заработка из-за возросшей активности правоохранительных органов.
Фото на обложке: DC Studio /
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