Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Количество случаев скрытого майнинга выросло в пять раз за год

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Количество случаев скрытого майнинга, или криптоджекинга, увеличилось за год в пять раз. Наибольший рост зафиксирован в Великобритании и США – там мошенники пользуются этим, более скрытным методом заработка, чтобы избежать преследования правоохранительных органов.

Количество случаев скрытого майнинга выросло в пять раз за год

Аналитики Sonicwall заметили пятикратный рост случаев скрытого майнинга за последний год. Об этом сообщает The Block со ссылкой на отчет компании по кибербезопасности.

Количество случаев скрытого майнинга в Великобритании за последний год выросло на 479%, в США – на 340%. Только в Штатах было совершено 214 млн криптоджекинговых атак, отмечает The Block.

Скрытый майнинг, или так называемый криптоджекинг – майнинг криптовалюты через несанкционированное использование компьютеров, планшетов и других устройств. Это зачастую проходит без ведома владельцев этих устройств и является киберпреступлением.

Издание отмечает, что мошенники стали чаще прибегать к криптоджекингу как к скрытному методу заработка из-за возросшей активности правоохранительных органов.

Фото на обложке: DC Studio / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 4 ситуации, где мошенники обманывают предпринимателей — и как от них защититься
  2. 2 Риски кибербезопасности при покупке бизнеса: как устранить?
  3. 3 Как хакеры атакуют программы лояльности и чем это грозит бизнесу и его клиентам
  4. 4 Как купить готовый бизнес и не совершить ошибок?
  5. 5 Информационная безопасность предприятия: угрозы и средства защиты
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

26 июля 2023

Медиаиндустрия

26 июля 2023

Corporates to Startups

26 июля 2023

Пилотирование финтех-проектов с Банком Уралсиб

Все ВОЗМОЖНОСТИ