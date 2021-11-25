Skyeng купил четверть онлайн-школы маркетинга и дизайна Qmarketing Academy

Skyeng купил 25% онлайн-школы маркетинга и дизайна Qmarketing Academy. В течение года компания намерена увеличить долю до 100%.

Стороны не раскрыли сумму сделки и распределение доли, но источники полагают, что оценка 100% Qmarketing Academy могла составить 1-1,3 выручки — около 200–250 млн рублей, сообщил «Коммерсантъ».

Сделка позволит Skyeng развиваться в сегменте дополнительного профессионального образования. Витрина и бренд Qmarketing Academy сохранятся, но курсы будут встроены в программу онлайн-университета цифровых профессий Skypro.

В 2019 году бывший совладелец Qlean Роман Кумар Виас, Игорь Винидиктов и Александр Соловьев основали Qmarketing Academy. По собственным данным издания, на платформе обучаются 2,5 тысячи человек. По итогам прошлого года, выручка ООО «Кью» составила 112 млн рублей, чистая прибыль — 12 млн рублей.

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