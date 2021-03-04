Основатель Skyeng Георгий Соловьев вложился в биохакерское приложение Biodata

Стало известно, что основатель онлайн-школы английского языка Skyeng Георгий Соловьев вложился в сервис биохакинга Biodata . 2 марта 2021 года предприниматель вошел в состав учредителей ООО «Биодата Груп», следует из данных ЕГРЮЛ.

Соловьев получил 7% компании. 15% владеет еще один инвестор платформы Станислав Никольский. 78% сервиса принадлежит основателю и гендиректору компании Станиславу Скакуну.

Детали сделки на момент написания новости неизвестны. RB.ru направил запрос владельцам Biodata, однако получить комментарии пока не удалось.

Biodata — это персонализированные системы для мониторинга маркеров организма. Компания предоставляет кроссплатформенное приложение для хранения и анализа медицинских данных. Экосистемой Biodata могут пользоваться, как пациенты, так и врачи.

Также компания предлагает корпоративные wellness программы.

Biodata была создана в 2017 году. По данным «Контур.Фокус», выручка «Биодата Груп» в 2019 году упала на 35% до 2,7 млн рублей. Чистая прибыль составила 607 тысяч рублей.

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