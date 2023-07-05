Skyeng запустил чат-бот на базе Chat GPT для подготовки к собеседованиям в IT-компании

Онлайн-школа английского языка Skyeng запустила чат-бот в Telegram на базе Chat GPT для подготовки к собеседованиям на английском языке. Пользователь сможет смоделировать аудиоинтервью с виртуальным HR-менеджером в IT-компании. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе школы.

С помощью AI HR Interview можно потренироваться в прохождении собеседований на позиции Product manager, Project manager, Product designer, IT developer и Data-аналитик в «Яндекс», Google, Adobe, Microsoft, IBM, Amazon, Pfizer, Netflix, Apple и Intel.

С помощью бота также можно выбрать цель интервью: например, стать увереннее в прохождении собеседований, улучшить разговорный бизнес-английский или узнать, получит ли пользователь предложение о работе от компаний в симуляторе.

Программой с 28 июня воспользовались 620 человек. Доступ к боту сейчас бесплатный. По данным Skyeng, уже с пятого прохождения симулятора пользователи показывают результат выше, чем в первый раз.

В марте суд в Москве принял решение взыскать с онлайн-школы по изучению английского языка Skyeng 60 тыс. рублей в качестве штрафа за утечку данных пользователей. Масштаб утечки в ходе заседания не назвали. Разбирательство связано с инцидентом июня 2022 года, когда в открытый доступ попали данные 5 млн пользователей сервиса, включая электронные почты, идентификаторы в Skype и другую информацию. Тогда мошенники предлагали купить всю базу за 40 тыс. рублей.

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