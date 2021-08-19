Skyeng приобрел онлайн-школу программирования для детей «Кодиум»

Skyeng купил онлайн-школу программирования для детей «Кодиум». Ее программы курсов и пособия адаптируют под интерактивную платформу Skysmart. Руководить направлением будет CEO «Кодиума» Максим Васильев.

Первым о сделке сообщил telegram-канал «Русский венчур». Ее факт редакции RB.ru подтвердили в Skyeng. Сделку планируют закрыть в ближайшее время, ее подробности не раскрываются.

Онлайн-школа «Кодиум» основана Максимом Васильевым в 2019 году. Он же является единственным учредителем компании, следует из данных ЕГРЮЛ. Школа обучает программированию детей от 6 до 15 лет. В Instagram-аккаунте Васильева указано, что они обучили 5 тыс. детей из 56 стран.

«Мы верим, что через несколько лет на рынке России и СНГ будет очень ограниченное количество ключевых игроков. С учетом этого, сделка является вполне логичной как для нас, так и для "Кодиума". Мы уверены, что опыт и ресурсы Skysmart существенно ускорят рост бизнеса "Кодиума"», — прокомментировали сделку в пресс-службе Skyeng.

Все клиенты «Кодиума» бесшовно интегрируются в Skysmart и продолжат свое обучение на этой платформе.

«Мне очень близка и вдохновляет миссия, ДНК и культура Skysmart, сильнейшие суперколлеги и подход к делу. Вижу не только для проекта, но и для себя кардинально новую ступень развития, и это очень сильный LevelUP», — отметил руководитель направления Skysmart Pro Максим Васильев.

Первым совместным продуктом предприятий будет курс программирования в Skysmart. Он начнется 13 сентября, сообщили в пресс-службе Skyeng.

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