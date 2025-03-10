Онлайн-школа английского языка Skyeng запустила рекламную платформу Skyeng Ads совместно с маркетплейсом рекламных площадок, сервисов и услуг Centra. Рекламодателям доступны статичные баннеры, всплывающие поп-апы, брендированные уроки, email-рассылки и спецпроекты, рассказали Русбейс в пресс-службе Centra.

«Centra с гордостью представляет новые возможности для брендов по размещению рекламы на платформе Skyeng. Рекламодатели получат доступ к аудитории школы и органическим охватам», — заявил директор Centra по баингу Степан Геворкян.

В пресс-службе пообещали, что реклама будет «органично интегрирована в образовательное пространство», что обеспечит «высокое качество взаимодействия с пользователями».

Skyeng была основана в 2012 году. По данным компании, является крупнейшей онлайн-школой в России с собственной платформой и авторскими материалами. В 2023 году выручка ОАНО ДПО «Скаенг» (основное юрлицо Skyeng) составила 5,1 млрд рублей, увеличившись на 13% год к году, а чистая прибыль — 98 млн рублей.

Centra предоставляет доступ к инструментам для размещения рекламы. Выручка компании в 2023 году составила 3,8 млрд рублей (-4%), а чистая прибыль — 192 млн рублей.

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