Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Всё про индивидуальный план развития в бизнесе
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Skyeng запустила рекламную платформу Skyeng Ads

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

Онлайн-школа английского языка Skyeng запустила рекламную платформу Skyeng Ads совместно с маркетплейсом рекламных площадок, сервисов и услуг Centra. Рекламодателям доступны статичные баннеры, всплывающие поп-апы, брендированные уроки, email-рассылки и спецпроекты, рассказали Русбейс в пресс-службе Centra.

Skyeng запустила рекламную платформу Skyeng Ads
  1. Новости

«Centra с гордостью представляет новые возможности для брендов по размещению рекламы на платформе Skyeng. Рекламодатели получат доступ к аудитории школы и органическим охватам», — заявил директор Centra по баингу Степан Геворкян.

В пресс-службе пообещали, что реклама будет «органично интегрирована в образовательное пространство», что обеспечит «высокое качество взаимодействия с пользователями».

  • Skyeng была основана в 2012 году. По данным компании, является крупнейшей онлайн-школой в России с собственной платформой и авторскими материалами. В 2023 году выручка ОАНО ДПО «Скаенг» (основное юрлицо Skyeng) составила 5,1 млрд рублей, увеличившись на 13% год к году, а чистая прибыль — 98 млн рублей.
  • Centra предоставляет доступ к инструментам для размещения рекламы. Выручка компании в 2023 году составила 3,8 млрд рублей (-4%), а чистая прибыль — 192 млн рублей.

Фото на обложке: AYO Production/ Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
7 писем для старта
Начни бизнес с RB.RU
Подписаться

Материалы по теме