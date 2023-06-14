Skyeng покинул сооснователь Денис Сметнев

Сооснователь школы английского языка Skyeng Денис Сметнев вышел из операционного управления компанией. Там он занимал пост коммерческого директора и отвечал за международное развитие сервиса.
Представитель Skyeng сообщил RB.RU, что Сметнев остался акционером школы, но сосредоточится на развитии маркетингового агентства uForce.
uForce было запущено в 2020 году как подразделение Skyeng. Спустя год Денис Сметнев и Роман Перцовский вывели проект и команду из части Skyeng.
Денис Сметнев инвестировал в uForce примерно $100 тыс. личных средств. Сейчас выручка компании составляет 4 млн рублей в месяц, в планах — к 2024 году достичь показателя 10 млн рублей в месяц.
Сейчас проект сотрудничает более чем со 100 компаниями, среди которых Skipp, Mind&Machine, iFarm, Novakid.
Фото на обложке: соцсети Дениса Сметнева
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