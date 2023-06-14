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Skyeng покинул сооснователь Денис Сметнев

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сооснователь школы английского языка Skyeng Денис Сметнев вышел из операционного управления компанией. Там он занимал пост коммерческого директора и отвечал за международное развитие сервиса.

Skyeng покинул сооснователь Денис Сметнев

Представитель Skyeng сообщил RB.RU, что Сметнев остался акционером школы, но сосредоточится на развитии маркетингового агентства uForce.

uForce было запущено в 2020 году как подразделение Skyeng. Спустя год Денис Сметнев и Роман Перцовский вывели проект и команду из части Skyeng.

Денис Сметнев инвестировал в uForce примерно $100 тыс. личных средств. Сейчас выручка компании составляет 4 млн рублей в месяц, в планах — к 2024 году достичь показателя 10 млн рублей в месяц. 

Сейчас проект сотрудничает более чем со 100 компаниями, среди которых Skipp, Mind&Machine, iFarm, Novakid.

Фото на обложке: соцсети Дениса Сметнева

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