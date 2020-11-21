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Образовательный стартап Skyeng привлек инвестиции от Winter Capital и Baring Vostok

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Фонд Winter Capital Partners (ключевой инвестор — Владимир Потанин) и фонд Baring Vostok инвестировали в российскую онлайн-школу английского языка и математики Skyeng. Об этом пишет Forbes.

Образовательный стартап Skyeng привлек инвестиции от Winter Capital и Baring Vostok

Skyeng закрыла очередной инвестиционный раунд в октябре, сообщил изданию управляющий партнер компании Александр Ларьяновский (экс-директор по международному развитию «Яндекса»).

Финансовые подробности сделки фонды не раскрывают. Winter Capital Partners впервые вложился в Skyeng, Baring Vostok купил миноритарную долю в стартапе еще в 2018 году.

Два года назад Skyeng оценивали в $100 млн, в феврале 2020 года — в $130 млн. Представители компании уточняют, что за время пандемии количество клиентов сервиса удвоилось. На платформе зарегистрировано 15 тысяч педагогов и 120 тысяч учеников.

Стартап основан восемь лет назад Георгием Соловьевым и Харитоном Матвеевым. В 2013 году проект получил посевные инвестиции от Эркина Адылова (основатель фонда Infinite Ambition), еще через год — от Александра Ларьяновского. Суммарно до текущего раунда бизнес-ангелы инвестировали в Skyeng около $330 тысяч.

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Фото: Postmodern Studio / Shutterstock

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