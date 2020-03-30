Запущено Slack-сообщество для питчей стартапов

«Друзья, сейчас проблемы у всех. Давайте помогать друг другу! Кому-то срочно нужны сотрудники, а у кого-то наоборот простаивают и их можно сдать в аренду. Может кому-то нужен совет, а другим помощь с разработкой», — написал Филонов.