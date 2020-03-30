Запущено Slack-сообщество для питчей стартапов
В Slack появилось сообщество, участники которого могут искать или предлагать сотрудников, питчить стартапы, оказывать бесплатные консультации бизнесу и просто общаться. Запуск анонсировал автор Telegram-канала The Edinorog Дмитрий Филонов.
«Друзья, сейчас проблемы у всех. Давайте помогать друг другу! Кому-то срочно нужны сотрудники, а у кого-то наоборот простаивают и их можно сдать в аренду. Может кому-то нужен совет, а другим помощь с разработкой», — написал Филонов.
В сообществе представлено несколько разделов: «general», «взаимопомощь», «возьмите на работу», «ищу сооснователя», «нужны сотрудники», «питчи стартапов», «посты из The Edinorog» и «кто есть кто».
Фото: Unsplash
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