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Сооснователи United Investor запустили синдикат для венчурных инвестиций в B2B-стартапы

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Соснователи United Investors Александр Горный, Илья Мартын, Алексей Черняк и  партнер венчурного фонда Cabra VC Алексей Алексанов запустили синдикат Slackers.Vc. Он нацелен на венчурные инвестиции в B2B-стартапы, которые развиваются на рынке США и активно используют генеративный искусственный интеллект. Об этом рассказал Александр Горный.

Сооснователи United Investor запустили синдикат для венчурных инвестиций в B2B-стартапы

По словам Горного, партнеры ожидают «непропорционально много единорогов» среди таких проектов.

«Суть — как у любого синдиката. Мы находим интересные компании, договариваемся с ними о возможности инвестиций, и приглашаем инвестировать с нами (почти) всех желающих», — пояснил Горный.

Как уточнил предприниматель, вложения осуществляются через платформу для коллективных инвестиций в стартапы Angellist.

Требования к инвесторам:

- резидентство за пределами России и Беларуси;

- хранение средств за пределами России и Беларуси;

- статус квалифицированного инвестора с точки зрения США (более $200 тыс. личного дохода за каждый из последних лет).

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Минимальный чек инвестиции составит $10 тыс., синдикат получит 20% от прибыли на инвестиции.

Фото на обложке: 3rdtimeluckystudio / Shutterstock

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