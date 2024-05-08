Сооснователи United Investor запустили синдикат для венчурных инвестиций в B2B-стартапы

Соснователи United Investors Александр Горный, Илья Мартын, Алексей Черняк и партнер венчурного фонда Cabra VC Алексей Алексанов запустили синдикат Slackers.Vc. Он нацелен на венчурные инвестиции в B2B-стартапы, которые развиваются на рынке США и активно используют генеративный искусственный интеллект. Об этом рассказал Александр Горный.
По словам Горного, партнеры ожидают «непропорционально много единорогов» среди таких проектов.
«Суть — как у любого синдиката. Мы находим интересные компании, договариваемся с ними о возможности инвестиций, и приглашаем инвестировать с нами (почти) всех желающих», — пояснил Горный.
Как уточнил предприниматель, вложения осуществляются через платформу для коллективных инвестиций в стартапы Angellist.
Требования к инвесторам:
- резидентство за пределами России и Беларуси;
- хранение средств за пределами России и Беларуси;
- статус квалифицированного инвестора с точки зрения США (более $200 тыс. личного дохода за каждый из последних лет).
Минимальный чек инвестиции составит $10 тыс., синдикат получит 20% от прибыли на инвестиции.
Фото на обложке: 3rdtimeluckystudio /
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