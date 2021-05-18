Стартап, разрабатывающий робота-пиццамейкера, привлёк $16 млн инвестиций

Стартап Picnic привлёк $16,3 млн в ходе очередного инвестраунда. Главная цель компании — создание робота, способного готовить пиццу.
Раунд возглавила компания Friday Ventures, также приняли участие Creative Ventures, Flying Fish Partners и Vulcan Capital, сообщает TechCrunch.
Главная цель Picnic — автоматизация процесса приготовления пиццы. Компания считает, что с учётом пандемии её разработка приобретёт актуальность: пицца остаётся популярным блюдом, которое относительно легко готовить.
У Picnic есть конкурент: компания XRobotics представила своего робота-пиццамейкера осенью 2020 года. Также вопросами автоматического производства пиццы занималась фирма Zume, однако в начале 2020 года компания прекратила разработку продукта.
В то же время в Picnic заявили, что интерес к его продукту в последнее время резко возрос, и объявили о нескольких отраслевых партнёрствах. В число компаний, оказывающих поддержку Picnic, входят Orion Land Mark, Ethan Stowell Restaurants, National Service Cooperative и Baseline Hardware Financing. Picnic рассчитывает внедрить свои технологии как в рестораны, так и в другие общественные места, включая школы, стадионы и больницы.
В компании заявили, что полученные инвестиции будут направлены на увеличение численности персонала и расширение операций.
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Фото на обложке: BusinessWire /
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