Во Франции узаконили слежку за предполагаемыми преступниками через камеру и GPS на их смартфоне

Во Франции узаконили слежку за предполагаемыми преступниками через камеру, микрофон и GPS на их смартфоне. Полиция сможет удаленно следить за подозреваемыми. Это поможет спасти человеческое жизни, отметили во французском Минюсте.
Нижняя палата французского парламента приняла закон об удаленной слежке за подозреваемыми в преступлениях. Об этом сообщается на сайте Сената Франции.
Полиция сможет использовать камеру, микрофон и данные GPS на смартфоне предполагаемого преступника для слежки за ним. Для получения соответствующих полномочий потребуется решение суда.
От действия закона освободят журналистов, юристов и представителей других «чувствительных» профессий. Полиция будет пользоваться законным правом на слежку в нескольких случаях в год, отметили в Минюсте Франции.
Закон еще должен одобрить французский Сенат.
Фото на обложке: Andrey_Popov /
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