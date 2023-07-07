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Во Франции узаконили слежку за предполагаемыми преступниками через камеру и GPS на их смартфоне

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Во Франции узаконили слежку за предполагаемыми преступниками через камеру, микрофон и GPS на их смартфоне. Полиция сможет удаленно следить за подозреваемыми. Это поможет спасти человеческое жизни, отметили во французском Минюсте.

Во Франции узаконили слежку за предполагаемыми преступниками через камеру и GPS на их смартфоне

Нижняя палата французского парламента приняла закон об удаленной слежке за подозреваемыми в преступлениях. Об этом сообщается на сайте Сената Франции.

Полиция сможет использовать камеру, микрофон и данные GPS на смартфоне предполагаемого преступника для слежки за ним. Для получения соответствующих полномочий потребуется решение суда.

От действия закона освободят журналистов, юристов и представителей других «чувствительных» профессий. Полиция будет пользоваться законным правом на слежку в нескольких случаях в год, отметили в Минюсте Франции.

Закон еще должен одобрить французский Сенат.

Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock

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