Во Франции узаконили слежку за предполагаемыми преступниками через камеру, микрофон и GPS на их смартфоне. Полиция сможет удаленно следить за подозреваемыми. Это поможет спасти человеческое жизни, отметили во французском Минюсте.

Во Франции узаконили слежку за предполагаемыми преступниками через камеру и GPS на их смартфоне