«Вкусно — и точка» расследует информацию об утечке данных 300 тысяч соискателей

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» проверяет информацию об утечке данных с сайта «Работа — и точка». Ранее Telegram-каналы писали о попадании в сеть данных почти 300 тысяч соискателей компании.

«На данный момент служба безопасности и IT-департамент проверяют достоверность утечки данных с сайта "Работа — и точка", — рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

В субботу Telegram-канал In2security сообщил об обнаруженной хакерами базе данных пользователей сайта «Работа — и точка». Затем эту информацию подтвердила компания-поставщик услуг по информационной безопасности Infosecurity, добавив, что достоверность данных пока выясняется.

Попавшая в сеть база содержит 295 914 строк и охватывает временной промежуток с 1 января 2018 года по 25 мая 2023 года. Формат данных: ФИО, возраст, гражданство, телефон (215 677 уникальных номеров), вакансия, место работы, статус работы, результат прохождения теста для соискателей и прочая служебная информация.

Ранее сообщалось, что за первые четыре месяца 2023 года количество утекших данных в крупных российских компания выросло в 1,5-2,5 раза по различным оценкам. В мае суд оштрафовал VK на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей Mail.ru.

Фото: пресс-служба «Вкусно — и точка»