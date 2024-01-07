В Steam анонсировали игру по мотивам сериала «Слово пацана»

Студия гейм-разработки Sebasa Games анонсировала выход юмористического симулятора «Слово Чушпана» с отсылками на криминальную культуру конца 80-х и на сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Запланированная дата релиза — январь 2024 года.
Игра уже появилась в жанровом разделе «Симуляторы» на игровой платформе Steam. В ней Sebasa Games обещает геймерам каноничные квесты и «очень много отсылок» к оригинальному сериалу.
Фото: Steam
«Тебе предстоит пройти путь от чушпана до пацана, начать путь человеком без ничего, собирая мусор и сдавая бутылки, у тебя появится возможность перейти на новый социальный уровень», — говорится в описании игры от разработчика.
Согласно анонсу, игроку предстоит «заслужить авторитет, участвуя в уличных драках», «пришиться к группировке» и «жить настоящей жизнью пацана».
Фото: Steam
«Слово пацана. Кровь на асфальте» — криминальный сериал о молодежных группировках Казани конца 1980-х, снятый режиссером Жорой Крыжовниковым.
В начале декабря проект, согласно индексу «Кинопоиск Pro», набрал 4436 баллов интереса, в три раза превысив показатели сериала Netflix «Игра в кальмара» (1566), который удерживал первое место на протяжении двух лет.
Фото: Unsplash
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