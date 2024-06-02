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Маркетинг, инвестиции, выбор ниши: предприниматели назвали главные сложности — «Авито Работа»

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Российские предприниматели на вопрос о главных сложностях при открытии бизнеса на рынке с высокой конкуренцией называли маркетинг и привлечение аудитории (30%). поиск инвестиций для старта (23%) и выбор ниши и перспективного продукта/услуги (21%).

Маркетинг, инвестиции, выбор ниши: предприниматели назвали главные сложности — «Авито Работа»

Чуть меньше процентов в опросе «Авито Работа» набрали такие проблемы стартапов, как поиск надежного персонала и партнеров (20%), выстраивание грамотной логистики/цепочки поставок (14%) и масштабирование после успешного начала (14%).

Среди опрошенных предпринимателей 49% — сами себе наниматели, то есть единственные сотрудники в собственном бизнесе. Большинство из них (57%) — женщины.

На микропредприятия (1-15 человек) приходится 37%, на малые (16-100 человек) — 7%, на компании с персоналом свыше 100 сотрудников — 3%, свыше 250 человек — 1%, свыше 1000 человек — 3%.

В параллельном исследовании аналитики «Авито Работы» узнали у потенциальных предпринимателей, что их останавливает от запуска своего бизнеса, и выяснилось, что причины схожи.

Сложности поиска финансирования, впрочем, вырвались на первое место с большим отрывом — 60%, следом идут недостаток опыта в предпринимательстве и выводе продукта на рынок (близко к поиску ниши и маркетингу) — 45%, а также опасения рисков, в том числе из-за высокой конкуренции (привлечение клиентов) — 35%.

Фото на обложке: Unsplash

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