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Сложность майнинга биткоина достигла исторического максимума

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сложность майнинга биткоина достигла исторического максимума. Предыдущий рекорд был установлен всего две недели назад. Сам биткоин с начала года подорожал на 108% в частности на фоне новостей о возможном одобрении первого ETF на криптовалюту.

Сложность майнинга биткоина достигла исторического максимума

Сложность майнинга биткоина 30 октября обновила исторический максимум и достигла 62,56 Т (1 Т – один триллион). По данным BTC.com, в начале года показатель был почти в два раза меньше – 35,36 Т.

Курс первой криптовалюты также стремительно поднимается. С начала года биткоин подорожал на 108% с $16,5 тыс. до $34,4 тыс. Рост в частности обусловлен новостями о возможном одобрении первого спотового ETF на биткоин.

В октябре объем торгов биткоином достиг максимальных за последние полгода значений.

Фото на обложке: rzoze19 / Shutterstock

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