OpenAI случайно удалила улики по делу о нарушении авторских прав

Газеты The New York Times и Daily News, ранее подавшие иск против OpenAI из-за использования их материалов для обучения моделей ИИ, заявили, что разработчики компании случайно удалили данные, которые имеют отношение к делу. Об этом пишет TechCrunch.

В начале ноября OpenAI предоставила адвокатам изданий две виртуальные машины (программные среды, которые работают как компьютер внутри компьютера), чтобы они могли изучить данные, которые компания использовала для тренировки моделей.

Однако, как следует из письма, направленного юристами в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка, 14 ноября инженеры OpenAI случайно стерли все данные на одной из виртуальных машин. Их удалось частично восстановить, но структура и названия папок были «безвозвратно» утрачены, а по оставшимся данным невозможно определить, использовались ли статьи для обучения ИИ.

Истцы отметили, что у них нет оснований полагать, что данные были стерты намеренно. Однако инцидент говорит о том, что лучше всего с поиском контента, потенциально нарушающего авторское право, справится сама OpenAI, говорится в письме. В компании от комментариев отказались.

Представители OpenAI ранее неоднократно заявляли, что компания обучала модели на данных, которые находятся в публичном доступе. При этом разработчик ChatGPT не подтверждал и не опровергал обвинения в обучении ИИ на объектах авторского права без разрешения их создателей, пишет TechCrunch.