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«Пятерочка» запустила продажу мелкой бытовой техники до 1000 рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Торговая сеть «‎Пятерочка» запустила пилотный проект по продаже мелкой бытовой техники для дома и кухни российской марки Scarlett. Приобрести ее пока можно в Московской области.

«Пятерочка» запустила продажу мелкой бытовой техники до 1000 рублей

В магазинах можно будет купить фены, утюги, чайники, блендеры, кухонные и напольные весы не дороже 1000 рублей. До этого бытовая техника никогда не была представлена в регулярной ассортиментной матрице «‎Пятерочки», сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера. 

На первом этапе приобрести технику смогут жители Наро-Фоминска, Звенигорода, Истры, Химок, Мытищ, Солнечногорска, Дмитрова, Сергиева Посада, Ногинска, Балашихи и нескольких других населенных пунктов.

Как отметили в компании, решение о расширении проекта примут уже по результатам спроса на такой ассортимент в «‎Пятерочке» и его влияние на розничный товарооборот.

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Фото:  Sergey Ryzhov / Shutterstock

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