«Пятерочка» запустила продажу мелкой бытовой техники до 1000 рублей

Торговая сеть «Пятерочка» запустила пилотный проект по продаже мелкой бытовой техники для дома и кухни российской марки Scarlett. Приобрести ее пока можно в Московской области.
В магазинах можно будет купить фены, утюги, чайники, блендеры, кухонные и напольные весы не дороже 1000 рублей. До этого бытовая техника никогда не была представлена в регулярной ассортиментной матрице «Пятерочки», сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
На первом этапе приобрести технику смогут жители Наро-Фоминска, Звенигорода, Истры, Химок, Мытищ, Солнечногорска, Дмитрова, Сергиева Посада, Ногинска, Балашихи и нескольких других населенных пунктов.
Как отметили в компании, решение о расширении проекта примут уже по результатам спроса на такой ассортимент в «Пятерочке» и его влияние на розничный товарооборот.
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Фото: Sergey Ryzhov / Shutterstock
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