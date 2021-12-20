В России крупный бизнес обяжут помогать малому

Минэкономразвития подготовило проект декларации о взаимодействии крупного бизнеса с малыми средними предприятиями. Большие предприятия должны будут помогать малым получить выгодные кредиты, выдавать им гранты и помогать в продвижении товаров и услуг.

Документ предписывает крупным компаниям проводить семинары и мастер-классы для менеджеров малых фирм, делиться программным обеспечением и помогать в проведении НИОКР, сообщили «Известия».

Помимо этого, ведомство предложило крупным фирмам поделиться с малым своими информационными сервисами и программным обеспечением, помогать им с продвижением товаров и услуг, а еще проводить тематические выставки-ярмарки с участием малого бизнеса.

В области доступа на рынка необходимо организовать прозрачный, открытый и добросовестный закупочный процесс и консультировать МСП по вопросам участия в тендерах, говорится в декларации.

Для развития человеческого капитала крупным организациям предписывается проводить обучающие курсы для малых по менеджменту, росту производительности труда и акселерационные программы по масштабированию бизнеса.

Декларация носит рекомендательный характер, но Минэкономразвития планирует оценивать те компании, которые к ней присоединятся.

Ожидается, что такие фирмы будут отражать информацию о своем взаимодействии с малым бизнесом в ежегодной отчетности.

При этом исходя из достижения показателей документа будет складываться итоговая оценка деятельности компаний, которая может использоваться для сравнения их между собой.

Эксперты считают, что декларация приведет к адресным улучшениям, но не к системным позитивным изменениям.

В «Деловой России» отметили, что большой бизнес понимает, что это укрепит интерес к ним инвесторов и кредиторов. В этом смысле декларация не столько вводит новые принципы, сколько систематизирует уже привычные ответственному бизнесу практики взаимодействия, чтобы более комфортно их масштабировать.

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