В России крупный бизнес обяжут помогать малому

Минэкономразвития подготовило проект декларации о взаимодействии крупного бизнеса с малыми средними предприятиями. Большие предприятия должны будут помогать малым получить выгодные кредиты, выдавать им гранты и помогать в продвижении товаров и услуг.
Документ предписывает крупным компаниям проводить семинары и мастер-классы для менеджеров малых фирм, делиться программным обеспечением и помогать в проведении НИОКР, сообщили «Известия».
Помимо этого, ведомство предложило крупным фирмам поделиться с малым своими информационными сервисами и программным обеспечением, помогать им с продвижением товаров и услуг, а еще проводить тематические выставки-ярмарки с участием малого бизнеса.
В области доступа на рынка необходимо организовать прозрачный, открытый и добросовестный закупочный процесс и консультировать МСП по вопросам участия в тендерах, говорится в декларации.
Для развития человеческого капитала крупным организациям предписывается проводить обучающие курсы для малых по менеджменту, росту производительности труда и акселерационные программы по масштабированию бизнеса.
Декларация носит рекомендательный характер, но Минэкономразвития планирует оценивать те компании, которые к ней присоединятся.
Ожидается, что такие фирмы будут отражать информацию о своем взаимодействии с малым бизнесом в ежегодной отчетности.
При этом исходя из достижения показателей документа будет складываться итоговая оценка деятельности компаний, которая может использоваться для сравнения их между собой.
Эксперты считают, что декларация приведет к адресным улучшениям, но не к системным позитивным изменениям.
В «Деловой России» отметили, что большой бизнес понимает, что это укрепит интерес к ним инвесторов и кредиторов. В этом смысле декларация не столько вводит новые принципы, сколько систематизирует уже привычные ответственному бизнесу практики взаимодействия, чтобы более комфортно их масштабировать.
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Фото на обложке: Unsplash
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