Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Малый бизнес сможет принять участие в розыгрыше продвижения на 1 млн рублей

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Диджитал-агентство «Новые Новые Медиа» в преддверии Нового года проведет розыгрыш для представителей малого бизнеса, сообщила пресс-служба агентства. Победителю будет бесплатно предоставлен пакет услуг по продвижению стоимостью 1 млн рублей.

Малый бизнес сможет принять участие в розыгрыше продвижения на 1 млн рублей

Таким образов в агентстве решили поддержать предпринимателей, которые испытывают сложности в связи с пандемией и связанными с ней ограничениями, продолжающимися вот уже два года.

Заявки принимаются до 26 декабря 2021 года. Победитель будет объявлен 28 декабря, его выберут самостоятельно сотрудники агентства.

«Единственное условие — вы не можете вносить правки», — говорится в сообщении.

В пакет входят:

  • Таргетинг;
  • Помощь с креативами;
  • Реклама у блогеров;
  • Консалтинг и др.

Для участия в конкурсе необходимо записать в Инстаграм сторис с коротким рассказом о собственном бизнесе или бренде, отметить в сторис аккаунт @new.newmedia и подписаться на него. Приоритет отдается бизнес-аккаунтам.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Все игроки FinTech России — по ссылке

Фото на обложке: Naypong Studio / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Собянин: Дополнительные ограничения в новогодние праздники не планируются
  2. 2 Иммерсивные технологии в корпоративной среде: как они помогают сотрудникам и компаниям
  3. 3 В пандемию заключать сделки с крупным бизнесом стало труднее. Как ускорить процесс?
  4. 4 Мой бизнес пострадал от локдауна. Как я могу получить помощь?
  5. 5 Как креативная экономика переживала пандемию и что ждет ее дальше
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

20 декабря 2021

X5 Pitch Day для HR и Ed-tech стартапов

22 декабря 2021

Global Creative Industries Accelerator

24 декабря 2021

Predict Next Purchases Clusters

25 декабря 2021

Volkswagen Group Rus StartUp Rally

30 декабря 2021

Всероссийский Стартап-Чемпионат StartChamp 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ