Малый бизнес сможет принять участие в розыгрыше продвижения на 1 млн рублей

Диджитал-агентство «Новые Новые Медиа» в преддверии Нового года проведет розыгрыш для представителей малого бизнеса, сообщила пресс-служба агентства. Победителю будет бесплатно предоставлен пакет услуг по продвижению стоимостью 1 млн рублей.
Таким образов в агентстве решили поддержать предпринимателей, которые испытывают сложности в связи с пандемией и связанными с ней ограничениями, продолжающимися вот уже два года.
Заявки принимаются до 26 декабря 2021 года. Победитель будет объявлен 28 декабря, его выберут самостоятельно сотрудники агентства.
«Единственное условие — вы не можете вносить правки», — говорится в сообщении.
В пакет входят:
- Таргетинг;
- Помощь с креативами;
- Реклама у блогеров;
- Консалтинг и др.
Для участия в конкурсе необходимо записать в Инстаграм сторис с коротким рассказом о собственном бизнесе или бренде, отметить в сторис аккаунт @new.newmedia и подписаться на него. Приоритет отдается бизнес-аккаунтам.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Naypong Studio /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Собянин: Дополнительные ограничения в новогодние праздники не планируются
- 2 Иммерсивные технологии в корпоративной среде: как они помогают сотрудникам и компаниям
- 3 В пандемию заключать сделки с крупным бизнесом стало труднее. Как ускорить процесс?
- 4 Мой бизнес пострадал от локдауна. Как я могу получить помощь?
- 5 Как креативная экономика переживала пандемию и что ждет ее дальше
ВОЗМОЖНОСТИ
20 декабря 2021
22 декабря 2021
24 декабря 2021
25 декабря 2021
30 декабря 2021