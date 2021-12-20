Малый бизнес сможет принять участие в розыгрыше продвижения на 1 млн рублей

Диджитал-агентство «Новые Новые Медиа» в преддверии Нового года проведет розыгрыш для представителей малого бизнеса, сообщила пресс-служба агентства. Победителю будет бесплатно предоставлен пакет услуг по продвижению стоимостью 1 млн рублей.

Таким образов в агентстве решили поддержать предпринимателей, которые испытывают сложности в связи с пандемией и связанными с ней ограничениями, продолжающимися вот уже два года.

Заявки принимаются до 26 декабря 2021 года. Победитель будет объявлен 28 декабря, его выберут самостоятельно сотрудники агентства.

«Единственное условие — вы не можете вносить правки», — говорится в сообщении.

В пакет входят:

Таргетинг;

Помощь с креативами;

Реклама у блогеров;

Консалтинг и др.

Для участия в конкурсе необходимо записать в Инстаграм сторис с коротким рассказом о собственном бизнесе или бренде, отметить в сторис аккаунт @new.newmedia и подписаться на него. Приоритет отдается бизнес-аккаунтам.

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