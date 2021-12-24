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Власти Москвы потратят более 4 млрд рублей на новую систему умных видеокамер на дорогах

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Власти Москвы выделили 4,2 млрд рублей на новую интеллектуальную систему видеонаблюдения. Она с помощью нейросетей выявит ДТП, пробки, мусор, животных на дорогах, остановившиеся на МКАД автомобили, а также пожары и «вторжения транспортных средств в запрещенную зону».

Власти Москвы потратят более 4 млрд рублей на новую систему умных видеокамер на дорогах

Новую систему запустят в столице уже в 2022 году. В течение пяти лет власти арендуют у победителя тендера на организацию работы системы интеллектуального видеонаблюдения» 1,3 тыс. видеокамер, сообщил «Коммерсантъ».

На МКАД появится 770 из них, остальные — на других городских магистралях. Каждый комплекс будет располагать тремя камерами, ИК-подсветкой дальностью до 250 м и 40-кратным оптическим зумом.

Новые камеры не будут использоваться для вынесения штрафов, но «сигналы» о происшествиях будут передаваться в полицию и коммунальные службы, пояснили в столичной администрации.

В столице уже работает система видеонаблюдения, в которой насчитывается около 200 тыс. камер. Еще 3,5 тыс. камер фиксируют нарушения ПДД. До 2023 года установят еще 2 тыс. камер видеонаблюдения, которые смогут распознавать лица.

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Фото на обложке: ilmarinfoto / Shutterstock

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