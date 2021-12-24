Власти Москвы потратят более 4 млрд рублей на новую систему умных видеокамер на дорогах

Власти Москвы выделили 4,2 млрд рублей на новую интеллектуальную систему видеонаблюдения. Она с помощью нейросетей выявит ДТП, пробки, мусор, животных на дорогах, остановившиеся на МКАД автомобили, а также пожары и «вторжения транспортных средств в запрещенную зону».
Новую систему запустят в столице уже в 2022 году. В течение пяти лет власти арендуют у победителя тендера на организацию работы системы интеллектуального видеонаблюдения» 1,3 тыс. видеокамер, сообщил «Коммерсантъ».
На МКАД появится 770 из них, остальные — на других городских магистралях. Каждый комплекс будет располагать тремя камерами, ИК-подсветкой дальностью до 250 м и 40-кратным оптическим зумом.
Новые камеры не будут использоваться для вынесения штрафов, но «сигналы» о происшествиях будут передаваться в полицию и коммунальные службы, пояснили в столичной администрации.
В столице уже работает система видеонаблюдения, в которой насчитывается около 200 тыс. камер. Еще 3,5 тыс. камер фиксируют нарушения ПДД. До 2023 года установят еще 2 тыс. камер видеонаблюдения, которые смогут распознавать лица.
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Фото на обложке: ilmarinfoto /
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