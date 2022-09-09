Умная камера «Яндекса» поможет скопировать любой текст в один клик

Пользователи «Яндекса» с помощью умной камеры теперь смогут скопировать любой текст в один клик: с баннера, слайдера, книги или доклада. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.
Камера распознает печатные тексты на 47 языках. Текст можно сохранить, отправить в мессенджер или в поиск «Яндекса».
Например, чтобы найти в сети учебник теперь достаточно навести камеру на обложку и нажать кнопку «Найти». Камера поможет также скопировать текст со слайда или конспект доклада.
Для нового режима используются нейронные сети. Одна из них находит на изображении области с текстом, вторая анализирует начертания букв, соседние буквы и слова. Такая же технология используется при распознавании текста в режиме «Перевод».
В конце августа «Яндекс» запустил двуязычную версию генератора текстов «Балабоба» — сейчас он поддерживает и русский, и английский языки.
«Балабоба» генерирует тексты с помощью языковой модели «Яндекса» YaLM, которая решает задачи по обработке естественного языка. Модели YaLM используются, в частности, для «Алисы», улучшают описания заказов на «Услугах», генерируют карточки для быстрых ответов в «Поиске».
Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock
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