Умная камера «Яндекса» поможет скопировать любой текст в один клик

Пользователи «Яндекса» с помощью умной камеры теперь смогут скопировать любой текст в один клик: с баннера, слайдера, книги или доклада. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

Камера распознает печатные тексты на 47 языках. Текст можно сохранить, отправить в мессенджер или в поиск «Яндекса».

Например, чтобы найти в сети учебник теперь достаточно навести камеру на обложку и нажать кнопку «Найти». Камера поможет также скопировать текст со слайда или конспект доклада.

Для нового режима используются нейронные сети. Одна из них находит на изображении области с текстом, вторая анализирует начертания букв, соседние буквы и слова. Такая же технология используется при распознавании текста в режиме «Перевод».

В конце августа «Яндекс» запустил двуязычную версию генератора текстов «Балабоба» — сейчас он поддерживает и русский, и английский языки.

«Балабоба» генерирует тексты с помощью языковой модели «Яндекса» YaLM, которая решает задачи по обработке естественного языка. Модели YaLM используются, в частности, для «Алисы», улучшают описания заказов на «Услугах», генерируют карточки для быстрых ответов в «Поиске».

Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock