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Призовой фонд мурманского хакатона по «умному городу» составит 1 млн рублей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мурманский хакатон по разработке решений для «умного города» с призовым фондом в 1 млн рублей открыл прием заявок. Участвовать можно в офлайн и онлайн форматах. Победителей определят в четырех треках.

Призовой фонд мурманского хакатона по «умному городу» составит 1 млн рублей

Заявки на хакатон принимаются на сайте проекта до 10 июля.

К участию приглашают разработчиков, аналитиков, дизайнеров, готовых разработать решения для развития проекта «Умный город». Соревнование пройдет по четырем трекам:

  1. разработка мобильного приложения для Всероссийских игр «Умных городов»;
  2. разработка мобильного приложения для эффективного формирования и достижения цели;
  3. разработка платформы «Умная среда» на базе национальной кибер-физической платформы «Восток»;
  4. развитие сервисов для повышения социальной и профессиональной активности молодежи.

Участвовать в хакатоне можно в одиночку или командой до 5 человек. Заявки принимаются только от совершеннолетних кандидатов. Решения участников оценят оценят представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и некоммерческих организаций.

Хакатон продлится с 14 по 15 июля в офлайн и онлайн форматах. Призовой фонд составит 1 млн рублей.

Фото на обложке: Krunja / Shutterstock

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