Призовой фонд мурманского хакатона по «умному городу» составит 1 млн рублей

Мурманский хакатон по разработке решений для «умного города» с призовым фондом в 1 млн рублей открыл прием заявок. Участвовать можно в офлайн и онлайн форматах. Победителей определят в четырех треках.
Заявки на хакатон принимаются на сайте проекта до 10 июля.
К участию приглашают разработчиков, аналитиков, дизайнеров, готовых разработать решения для развития проекта «Умный город». Соревнование пройдет по четырем трекам:
- разработка мобильного приложения для Всероссийских игр «Умных городов»;
- разработка мобильного приложения для эффективного формирования и достижения цели;
- разработка платформы «Умная среда» на базе национальной кибер-физической платформы «Восток»;
- развитие сервисов для повышения социальной и профессиональной активности молодежи.
Участвовать в хакатоне можно в одиночку или командой до 5 человек. Заявки принимаются только от совершеннолетних кандидатов. Решения участников оценят оценят представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и некоммерческих организаций.
Хакатон продлится с 14 по 15 июля в офлайн и онлайн форматах. Призовой фонд составит 1 млн рублей.
Фото на обложке: Krunja /
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