Планшеты и умные часы с предустановленной технологией удаленной блокировки начнут сдавать в аренду

Российский финтех-стартап «Запросто!» в сотрудничестве с кредитным брокерским сервисом «Простые покупки» запустил аренду с правом выкупа гаджетов с предустановленной технологией Smart Collection. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе стартапа.

Smart Collection, которую развивает стартап, позволяет блокировать устройства на расстоянии в том случае, если арендатор нарушает свои обязательства по оплате. Тесты показали, что технологию невозможно «снести», а ее применение позволяет производить блокировку и разблокировку гаджетов на расстоянии.

В декабре «Запросто!» закончил интеграцию своего продукта с сервисом «Простые покупки», который предоставляет товары в рассрочку или кредит в 17 тысячах магазинов по России.

«Теперь клиенты, выбирая предложения по кредитованию, смогут рассмотреть и предложение об аренде с правом выкупа от “Запросто!”. Предустановленная на гаджет технология Smart Collection позволяет арендовать смартфон, планшет или умные часы даже тем, кому отказали в кредите или займе банки и МФО», — пояснил сооснователь проекта Александр Жирнов.

Компания планирует сдать в аренду в первом квартале 2021 года около тысячи планшетов и смарт-часов. Ранее покупатели арендовали у партнеров «Запросто!» почти тысячу смартфонов со Smart Collection.

Показатели возврата долга при аренде гаджетов с правом выкупа, где предустановлена технология Smart Collection, выше, чем в традиционном POS-кредитовании, заявляют представители стартапа. Объем кредитов в портфеле компании с просрочкой по выплатам от трех платежей (NPL три срока +) составляет 8,5% , а в сегменте POS-кредитования — на уровне 18-20%.

Российский финтех-стартап «Запросто!» был основан в 2019 году предпринимателем в сфере шеринг-экономики Александром Жирновым и основателем финтех-компании CarMoney Антоном Зиновьевым.

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